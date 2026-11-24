Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında İngiltere'nin Aston Villa takımını İstanbul'da konuk edecek. RAMS Park'ta oynanacak mücadele öncesinde sarı-kırmızılıların Avrupa kupalarındaki performansı ve son haftalarda yakaladığı galibiyet serisi gündemdeki yerini koruyor. Şampiyonlar Ligi'nde ilk iki karşılaşmasını kaybettikten sonra Lille ve Stuttgart galibiyetleriyle çıkışa geçen Galatasaray, Aston Villa karşısında da puan arayacak. Okan Buruk'un ekibinde maç öncesinde bazı önemli futbolcuların sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek olması da karşılaşmanın hazırlık sürecinde dikkat çeken konular arasında yer alıyor. GS Aston Villa hangi kanalda? İşte maçın detayları…

GALATASARAY SAHASINDA ASTON VİLLA'YI AĞIRLIYOR

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray ile Aston Villa, İstanbul'da kozlarını paylaşacak. RAMS Park'ta oynanacak karşılaşma bu akşam saat 20.45'te başlayacak. Mücadelede Almanya Futbol Federasyonundan hakem Daniel Siebert düdük çalacak. Galatasaray, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük futbol organizasyonunda oynadığı ilk dört karşılaşmada iki galibiyet ve iki mağlubiyet aldı. İlk haftalarda istediği sonuçları elde edemeyen sarı-kırmızılılar, Lille ve Stuttgart karşılaşmalarında aldığı galibiyetlerle toplam 6 puana ulaştı ve 5. haftaya 18. sırada girdi.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında deplasmanda Sporting'e 3-1 mağlup oldu. İkinci haftada sahasında Barcelona'yı ağırlayan sarı-kırmızılı ekip, bu mücadeleden de 4-1'lik yenilgiyle ayrıldı. Ancak sonraki iki karşılaşmada Fransa temsilcisi Lille'i deplasmanda 4-2, Almanya ekibi Stuttgart'ı ise sahasında 2-0 mağlup ederek puan kayıplarını telafi etti. Aston Villa karşısında alınacak galibiyet, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde üst üste üçüncü kez kazanmasını sağlayacak. Sarı-kırmızılı ekip, böylece organizasyondaki en uzun galibiyet serisini de tekrarlamış olacak.

İngiltere temsilcisi Aston Villa ise Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan dört haftada 9 puan topladı. İlk karşılaşmasında Club Brugge'ü deplasmanda 3-2 mağlup eden Birmingham ekibi, devamında Fenerbahçe'yi 6-0, Norveç temsilcisi Viking'i ise 3-1 yenmeyi başardı. Dördüncü haftada Barcelona deplasmanına çıkan Aston Villa, İspanyol ekibine 3-0 mağlup oldu. İngiliz temsilcisi, Galatasaray karşılaşması öncesinde lig aşamasında 6. sırada yer alıyor.

GS ASTON VİLLA MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile Aston Villa arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta karşılaşması, Türkiye'de TRT 1 ekranlarından ve tabii platformundan canlı olarak yayınlanacak. RAMS Park'ta oynanacak mücadele saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşmayı televizyon üzerinden takip etmek isteyen futbolseverler, TRT 1'in yayınını tercih edebilecek. İnternet üzerinden izlemek isteyenler ise tabii platformu aracılığıyla mücadeleye ulaşabilecek. Ayrıca TRT 1'in resmi internet sitesindeki canlı yayın sekmesi üzerinden de karşılaşma takip edilebilecek.

TRT 1'in uydu yayını üzerinden maçı şifresiz izlemek isteyenler için Türksat 4A frekans bilgileri de belli. TRT 1 HD yayını için frekans 11.794, polarizasyon V/Dikey, sembol oranı 30000 ve FEC değeri 3/4 olarak belirtildi. TRT 1 SD yayını için ise Türksat 4A üzerinden 11.958 frekans, V polarizasyon, 27500 sembol oranı ve 5/6 FEC bilgileri kullanılacak. Uydu alıcısı üzerinden yayın araması yapacak izleyiciler, televizyonlarının kanal ayarlarında bu bilgileri kullanabilecek.

Galatasaray-Aston Villa karşılaşmasını yayınlayacak yabancı kanallar da açıklandı:

Brezilya: TNT

Danimarka: TV2 Play

Nijerya: DStv Now

ABD: UniMas

Avusturya: Sky Sport Austria 3

Azerbaycan: CBC Sport

GALATASARAY ASTON VİLLA SPİKERİ KİM, MAÇI KİM ANLATIYOR?

Galatasaray Aston Villa maçının anlatımını TRT bünyesinde görev yapan spor spikeri Onur Şahinbaşkan üstlenecek. Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasındaki mücadelede Onur Şahinbaşkan, futbolseverlere maçın anlatımını aktaracak. Karşılaşma sırasında yapılacak röportajlarda ise Cankat Koç görev alacak.

GALATASARAY ASTON VİLLA SPİKERİ ONUR ŞAHİNBAŞKAN KİMDİR?

Onur Şahinbaşkan, TRT bünyesinde görev yapan spor spikerlerinden biridir. TRT 1, TRT Spor, tabii, tabii Spor ve TRT Radyo 1 gibi farklı yayın mecralarında futbol karşılaşmalarını anlatan Onur Şahinbaşkan, uzun yıllardır spor yayıncılığı alanında görev yapıyor. Kariyerinde Show Radyo, Show TV ve Lig TV gibi medya kuruluşlarında da çalışan deneyimli spiker, Aralık 2018 itibarıyla TRT Spor kadrosunda yer almaya başladı.

Onur Şahinbaşkan'ın görev aldığı organizasyonlar arasında UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, Süper Lig ve 2026 FIFA Dünya Kupası maçları bulunuyor. TRT'nin farklı televizyon ve dijital yayın kanallarında görev alan spor spikeri, futbol karşılaşmalarının anlatımını üstleniyor. Galatasaray ile Aston Villa arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında da mikrofon başında olacak isim Onur Şahinbaşkan olacak.