Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 5. haftasında Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'yı sahasında konuk edecek. Avrupa kupalarında yoluna devam eden sarı-kırmızılıların karşılaşması öncesinde maçın tarihi, başlama saati, yayın kanalı ve oynanacağı stadyum futbol gündeminin merak edilen konuları arasında yer aldı. Dört haftalık lig aşaması karşılaşmalarının ardından 6 puanla 18. sırada bulunan Galatasaray, İngiliz rakibi karşısında sahaya çıkacak. Aston Villa ise geride kalan dört maçta topladığı 9 puanla 6. sırada yer alıyor. GS Aston Villa ne zaman, saat kaçta oynanacak? İşte detaylar…

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HABERİN ÖZETİ GS Aston Villa maçı ne zaman? Galatasaray Aston Villa'yı kendi sahasında ağırlayacak Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 5. haftasında Aston Villa'yı sahasında konuk edecek. GS Aston Villa maçı ne zaman açıklandı. Karşılaşma 24 Kasım 2026 Salı günü Türkiye saatiyle 20.45'te oynanacak. Müsabaka TRT 1'den canlı yayınlanacak. Galatasaray lig aşamasında 4 maçta 6 puanla 18. sırada, Aston Villa ise 9 puanla 6. sırada yer alıyor. Karşılaşma İstanbul'da RAMS Park'ta oynanacak.

GALATASARAY SAHASINDA ASTON VİLLA'YI AĞIRLAYACAK

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Galatasaray, lig aşamasının beşinci haftasında İngiltere'nin güçlü ekiplerinden Aston Villa ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı takım, Avrupa arenasındaki mücadelesini İstanbul'da sürdürecek. İki takımın karşı karşıya geleceği müsabakada Galatasaray ev sahibi, Aston Villa ise deplasman ekibi olarak sahada yer alacak.

Galatasaray, lig aşamasında geride kalan dört maçta 6 puan topladı ve genel sıralamada 18. basamakta yer aldı. İngiliz temsilcisi Aston Villa ise aynı süreçte 9 puana ulaşarak 6. sıraya yerleşti. Sarı-kırmızılı ekip, kendi sahasında oynayacağı karşılaşmada puan tablosundaki konumunu güçlendirmek için mücadele edecek. Aston Villa da İstanbul deplasmanından alacağı sonuçla Şampiyonlar Ligi'nde ilk 8 hedefini korumaya çalışacak.

GS ASTON VİLLA MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray Aston Villa karşılaşması, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 5. haftasında oynanacak. Mücadele, 24 Kasım 2026 Salı günü gerçekleştirilecek. İstanbul'da oynanacak müsabakanın başlama saati ise Türkiye saatiyle 20.45 olarak açıklandı. Sarı-kırmızılı taraftarların ve futbolseverlerin takip edeceği karşılaşmada Galatasaray, İngiliz temsilcisi Aston Villa karşısında sahaya çıkacak.

Şampiyonlar Ligi takviminde beşinci hafta karşılaşmaları kapsamında oynanacak mücadele, Galatasaray'ın lig aşamasındaki puan mücadelesinin önemli duraklarından biri olacak. Dört maçta 6 puan elde eden sarı-kırmızılılar, Aston Villa karşısında alacağı sonuçla puanını ilk 24 ve ilk 8 hedefleri yolunda artırma fırsatı bulacak.

Galatasaray Aston Villa maçı canlı yayın ile TRT 1’den canlı yayınlanacak.

GS ASTON VİLLA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray ile Aston Villa arasındaki Şampiyonlar Ligi mücadelesi, İstanbul'da bulunan RAMS Park'ta oynanacak. Sarı-kırmızılı ekibin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek karşılaşma için stadyum olarak RAMS Park belirlendi. Mücadele öncesinde stadyumun zeminiyle ilgili yapılan çalışmalar da gündeme geldi. Yönetim tarafından yürütülen zemin bakım ve koruma çalışmaları kapsamında Galatasaray'ın ligde oynayacağı Samsunspor karşılaşmasının adresi değiştirildi ve maç Başakşehir Fatih Terim Stadı'na alındı.

Samsunspor karşılaşmasının farklı bir stadyuma taşınmasının ardından Aston Villa mücadelesinin nerede oynanacağı da merak konusu oldu. Paylaşılan bilgilere göre İngiliz ekibinin konuk olacağı Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında herhangi bir stat değişikliği yapılmadı. Galatasaray Aston Villa mücadelesi, planlandığı şekilde RAMS Park'ın zemininde oynanacak.