Guardiola, FIFA Kulüpler Dünya Kupası için sabırsızlanıyor

FIFA'nın internet sitesinde yayımlanan röportajda konuşan Guardiola, "FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda mücadele etmek bizim için bir onur. Bu, son sezonlarda Şampiyonlar Ligi ve Premier Lig'de iyi işler başardığımız anlamına geliyor. Yeni bir turnuva ve sabırsızlıkla bekliyoruz. Kupayı kazanmak harika olurdu ancak aynı hedefi taşıyan 31 takım daha var. Adım adım ilerlemeliyiz." ifadelerini kullandı.



Guardiola, Manchester City'nin son yıllarda özellikle Asya ve ABD'de artan taraftar ilgisine de dikkat çekerek, "Tribünlerde mavi formalar görmek, oyuncularımızın imza ve fotoğraf talepleri bizi gururlandırıyor." dedi.



Tecrübeli teknik adam, futbol anlayışını şekillendiren en önemli isim olarak akıl hocası Johan Cruyff'u gösterdi: "Johan Cruyff, zihnimi açtı ve futbol tarzımı hayal etmeme yardımcı oldu. Onun etkisi olmasaydı, teknik direktör olmam zor olurdu." Manchester City, 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda G Grubu’nda Juventus, Wydad ve Al Ain ile karşılaşacak.