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Güle güle Vedat Muriqi! Süper Lig'de transfer sürprizi
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Spor
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Editor
 | Burak Ayaydın

Güle güle Vedat Muriqi! Süper Lig'de transfer sürprizi

Eski Fenerbahçeli Vedat Muriqi için karar verildi! Mallorca yönetimi, performansından memnun olmadığı Vedat Muriqi için masaya oturmaya hazır. Önümüzdeki yaz için Fenerbahçe başta olmak üzere birkaç takım Kosovalı golcü için transfer temaslarında bulunacak. İşte kritik detaylar!

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Güle güle Vedat Muriqi! Süper Lig'de transfer sürprizi
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
11.02.2025
saat ikonu 14:13
|
GÜNCELLEME:
11.02.2025
saat ikonu 14:16

Fenerbahçe'deki başarılı performansıyla Avrupa'ya transfer olan Vedat Muriqi, sıkıntılı dönemlerden geçiyor. Fenerbahçe'deki sansasyonel günlerine çok uzak olan Vedat Muriqi, kulübü Mallorca tarafından gözden çıkarıldı.

ESKİ FENERBAHÇELİ VEDAT MURIQI İÇİN YENİDEN SÜPER LİG ZAMANI

Ara transfer döneminde Vedat Muriqi için masaya oturmayan Mallorca yönetimi, Kosovalı golcü başta olmak üzere takımın genel performansından memnun değil ve gelecek yaz büyük değişiklikler yapmayı planlıyor. Vedat hakkında da satmama kararını değiştiren İspanyol ekip, önümüzdeki yaz oyuncunun gidişine izin verecek! Geçtiğimiz haftalarda tecrübeli hücumcunun transfer ihtimalini soran Süper Lig ekipleri de birkaç ay sonraki pazarlık sürecini tasarlamaya başladı.

Vedat Muriqi confirms desire to stay at Real Mallorca - Football España

AÇIKLAMIŞTI

Geçtiğimiz ay verdiği röportajda Süper Lig'e transfer olma ihtimaline değinen golcü, önümüzdeki yaz döneminde bunu düşüneceğini ifade etmiş ve transfere olumlu yaklaşmıştı.

SON DURUMU

Bu sezon çıktığı 20 maçta 4 gol ile 2 asistlik katkı veren Vedat, performansının sıkıntılı olduğunu kabul etmiş ve daha iyi olmak için çok çalışmaya devam edeceğini söylemişti.

El Mallorca espera recuperar a Muriqi contra el Celta ~ Celta de Vigo Moi Celeste

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#Spor
#fenerbahçe kulübü
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#transfer dönemi
#vedat muriqi
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