Güle güle Vedat Muriqi! Süper Lig'de transfer sürprizi

Fenerbahçe'deki başarılı performansıyla Avrupa'ya transfer olan Vedat Muriqi, sıkıntılı dönemlerden geçiyor. Fenerbahçe'deki sansasyonel günlerine çok uzak olan Vedat Muriqi, kulübü Mallorca tarafından gözden çıkarıldı.

ESKİ FENERBAHÇELİ VEDAT MURIQI İÇİN YENİDEN SÜPER LİG ZAMANI

Ara transfer döneminde Vedat Muriqi için masaya oturmayan Mallorca yönetimi, Kosovalı golcü başta olmak üzere takımın genel performansından memnun değil ve gelecek yaz büyük değişiklikler yapmayı planlıyor. Vedat hakkında da satmama kararını değiştiren İspanyol ekip, önümüzdeki yaz oyuncunun gidişine izin verecek! Geçtiğimiz haftalarda tecrübeli hücumcunun transfer ihtimalini soran Süper Lig ekipleri de birkaç ay sonraki pazarlık sürecini tasarlamaya başladı.

AÇIKLAMIŞTI

Geçtiğimiz ay verdiği röportajda Süper Lig'e transfer olma ihtimaline değinen golcü, önümüzdeki yaz döneminde bunu düşüneceğini ifade etmiş ve transfere olumlu yaklaşmıştı.

SON DURUMU

Bu sezon çıktığı 20 maçta 4 gol ile 2 asistlik katkı veren Vedat, performansının sıkıntılı olduğunu kabul etmiş ve daha iyi olmak için çok çalışmaya devam edeceğini söylemişti.