Günün yabancı VAR hakemleri açıklandı! Trabzonspor'a Danimarkalı Sandi Putros

Süper Lig'de 27. hafta heyecanı devam ediyor. Süper Lig'in son dönemecine girilen maçlarında, VAR kararları da kritik bir hal almış durumda. İşte günün VAR hakemleri.

Süper Lig'in 27. haftası, Bodrum FK'nın Kasımpaşa'yı 1-0 geçtiği maçla başlamıştı. Bugün gerçekleşecek heyecanlı mücadeleler için ise Merkez Hakem Kurulu tarafından atamalar yeni tamamlandı.

GÜNÜN MAÇLARINDAKİ YABANCI VAR HAKEMLERİ

Süper Lig'in 27. haftası bugün oynanacak 3 maç ile devam edecek. Kritik mücadelelerde, VAR koltuğunda yabancı hakemler oturacak. MHK'den yapılan bilgilendirmeye göre karşılaşmalarda görev yapacak yabancı VAR hakemleri şöyle:

Kayserispor-Başakşehir: Bert Put

Antalyaspor-Çaykur Rizespor: Istvan Vad

Trabzonspor-Hatayspor: Sandi Putros