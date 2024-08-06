Güreşcimiz Buse Tosun Çavuşoğlu bronz madalya kazandı!

06 Ağustos 2024 22:48 - Güncelleme : 06 Ağustos 2024 23:11

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, bronz madalya maçında Kuzey Koreli sporcu Sol Gum Pak ile karşılaştı.

Çavuşoğlu, kadınlar 68 KG'da Sol Gum Pak'ı 4-2 mağlup ederek madalyanın sahibi oldu.

Güreşte Türkiye kadınlarda olimpiyat tarihinin ikinci madalyasını almış oldu!

OLİMPİYATTA ÜÇÜNCÜ MADALYAMIZ

Buse Tosun Çavuşoğlu, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'nin 3. madalyasını kazandı.

Türkiye, Paris 2024'te daha önce atıcılıkta Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan'dan oluşan milli takım ile 10 metre havalı tabanca karışık kategorisinde gümüş, okçulukta Mete Gazoz, Muhammed Abdullah Yıldırmış ve Ulaş Berkim Tümer'den oluşan Klasik Yay Erkek Milli Takımı ile de bronz madalya elde etmişti.



