Güven Yalçın imzayı atıyor: Resmen Süper Lig'e dönüyor!

Beşiktaş sonrasında kariyeri düşüşe geçen Güven Yalçın, son olarak Arouca'da kiralık olarak forma giymişti. Esasen ise gazeteci Reşat Can Özbudak'ın haberine göre Güven Yalçın, an itibarıyla resmen Süper Lig'e dönmeye karar verdi ve yurt dışı sürecini sonlandırdı.

Güven Yalçın yeniden Süper Lig'e transfer oluyor. Avrupa'da bekleneneni veremeyen ve Beşiktaş sonrasında kariyeri düşüşte olan Güven Yalçın, Alanyaspor ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.

GÜVEN YALÇIN SÜPER LİG EKİBİ ALANYASPOR'A İMZA ATIYOR

Alanyaspor ve Güven Yalçın arasındaki görüşmeler olumlu sonuçlandı. 26 yaşındaki golcü; Genoa ile sözleşmesinin son senesine girerken, Süper Lig için de şimdiden söz kesti ve kulüpler arasındaki sürecin resmiyete dönüşmesini beklemeye başladı.

GÜVEN YALÇIN'IN PERFORMANSI

Geçen sezonu Portekiz ekibi Arouca'da kiralık geçiren Güven Yalçın, 24 maça çıkmış ve 5 gol ile 2 asistlik katkı sağlamıştı.