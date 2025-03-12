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 | Sule Altinel

Hakan attı, Inter çeyrek final biletini kaptı! İşte Şampiyonlar Ligi'nde tur atlayan takımlar

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih, Inter ve PSG çeyrek finale yükseldi. Inter'de forma giyen milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu ise karşılaşmada takımına gol sevinci yaşattı. İşte maçlarda yaşananlar...

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Hakan attı, Inter çeyrek final biletini kaptı! İşte Şampiyonlar Ligi'nde tur atlayan takımlar
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.03.2025
saat ikonu 05:01
|
GÜNCELLEME:
12.03.2025
saat ikonu 05:01

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş karşılaşmaları oynandı. TSİ 23.00'te başlayan müsabakalarda adını çeyrek finale yazdıran takımlar belli oldu.

İki Alman ekibinin karşı karşıya geldiği mücadelede Bayern Münih, ilk maçta aldığı 3-0'lık avantajla sahaya çıktı. Bu sezon attığı gollerle hem ligde hem Avrupa'da takımını taşıyan Harry Kane, 52. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi.

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Bayern, 71'de Alphonso Davies ile bir gol daha bularak sahadan 2-0 galip ayrıldı. Rakibini gol yemeden eleyen Vincent Kompany'nin ekibi tur atladı.

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Geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi'nde final oynayan Xabi Alonso'lu Leverkusen ise Avrupa kupalarına veda etti.

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HAKAN ATTI, INTER KAZANDI

Hollanda'da 2-0 kazanan İtalyan ekibi Inter, San Siro'da Feyenoord'u konuk etti. Inter, Marcus Thuram ile 8. dakikada öne geçerken, Feyenoord 42. dakikada Jakub Moder ile beraberliği yakaladı.

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İlk yarısı 1-1 berabere tamamlanan karşılaşmanın ikinci yarısında Inter penaltı kazandı. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 51. dakikada takımını öne geçirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmazken, mavi-siyahlılar, toplamda 4-1'lik skorla adını çeyrek finale yazdırdı. Hakan, maçın 61. dakikasında yerini Kristjan Asllani'ye bıraktı.

PSG, PENALTILARDA LIVERPOOL'U ELEDİ

Gecenin en önemli maçlarından biri Anfield'da oynandı. Paris'teki ilk maçta 1-0'lık mağlubiyet yaşayan PSG, rövanşta erken bulduğu golle öne geçti. Ousmane Dembele 12. dakikada topu filelere gönderdi.

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Müsabakanın ikinci yarısı ev sahibi Liverpool'un oyun hakimiyetiyle geçerken, üst üste girdiği pozisyonlardan yararlanamadı. Normal süresi PSG'nin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlanırken, maç uzatmalara kaldı. Uzatma dakikalarında da gol sesi çıkmazken, tur atlayan takımı penaltı atışları belirledi.

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Paris Saint-Germain'de Vitinha, Gonçalo Ramos, Dembele ve Desire Doue topu ağlara gönderirken; Liverpool'da ise Mohamed Salah isabet buldu.

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Darwin Nunez ve Curtis Jones'in penaltı atışını kaleci Donnarumma kurtardı. Seri penaltılarda 4-1'lik üstünlük kuran Fransız ekibi çeyrek finale çıktı.
Devler Ligi'nde lig aşamasını 21 puanla lider tamamlayan Liverpool, turnuvaya son 16 turunda veda etti.

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