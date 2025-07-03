Hakan Balta Galatasaray'dan ayrıldı!

Galatasaray'da sürpriz bir ayrılık yaşandı. Kulübün yönetiminden memnun olduğu Hakan Balta, Galatasaray U19 serüvenine son verdi.

HAKAN BALTA'DAN GALATASARAY'A VEDA

"Yaklaşık üç buçuk yıldır üstlendiğim U19 Teknik Sorumlusu görevinden bugün itibarıyla ayrılıyorum. Bana bu fırsatı veren yöneticilere ve birlikte çalışmaktan büyük keyif aldığım oyuncularıma, hocalarıma ve tüm kulüp çalışanlarına teşekkür ederim. Kulübüm için çalışmak, benim için her zaman büyük bir gurur oldu."

HAKAN BALTA'NIN ANTRENÖRLÜK ÖNCESİ GALATASARAY KARİYERİ

Profesyonel kariyerinde 2007-2018 yıllarında Galatasaray'da forma giyen 42 yaşındaki teknik adam, 2020-2022'de ise sarı kırmızılılarda idari menajerlik görevini de üstlenmişti.