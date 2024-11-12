Hakan Çalhanoğlu devleri peşine taktı! Manchester City ve Bayern Münih'ten 45 milyon Euro iddiası

12 Kasım 2024 14:19 - Güncelleme : 12 Kasım 2024 14:20

Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, İtalya'daki performansıyla öne çıkıyor. Avrupa devleri Hakan Çalhanoğlu'nu transfer döneminde kadrosuna katmak istiyor. İngiliz basınına göre dünyanın güçlü iki devi Hakan Çalhanoğlu için 45 milyon euro ayırdığı iddia edildi. Manchester City ile Bayern Münih transfer için nabız yoklayacak.

Hakan Çalhanoğlu İnter formasıyla bir ilki yaşadı! Napoli maçı sonrası tüm İtalya onu konuşuyor

Hakan Çalhanoğlu İnter formasıyla bir ilki yaşadı! Napoli maçı sonrası tüm İtalya onu konuşuyor

A Milli Futbol takımının yıldızı Hakan Çalhanoğlu İtalya Serie A'da performansıyla damga vuruyor. Inter formasıyla Napoli karşısında uzaktan şutla gol atan ve penaltı kaçıran yıldız oyuncu İtalya’da konuşuluyor. Avrupa'nın önde gelen devleri, 30 yaşındaki milli futbolcuyu kadrosuna katmak için harekete geçti. İngiltere basınında yer alan habere göre Inter'de teknik direktör Simone Inzaghi'nin vazgeçilmez isimlerinden biri olan Hakan Çalhanoğlu için Avrupa devleri şimdiden sıraya girdi.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NA 45 MİLYON EURO

Almanya Bundeliga ekiplerinden Vincent Kompany yönetimindeki Bayern Münih ve İngiltere Premier Lig ekiplerinden Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City'nin 30 yaşındaki milli futbolcuyu kadrosuna katmak için kıyasıya bir rekabete girecekleri iddia edildi. Manchester City’nin Rodri'nin sakatlığı sonrası yaklaşık 45 milyon euro’luk bütçeyle Hakan Çalhanoğlu için nabız yoklayacağı öne sürüldü.

BAYERN MÜNİH ORTA SAHAYI GÜÇLENDİRMEK İSTİYOR

Orta saha bölgesinde Kimmih, Goretzka, Palhinha ve Laimer gibi yıldızlar bulunan Alman devi Bayern Münih, Teknik Direktör Vincent Kompany'nin isteği doğrultusunda orta saha bölgesine takviye yapmak istiyor. Bu doğrultuda rotayı İtalya'ya çeviren panzerler, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nu listenin ilk sırasına ekledi.

Fichajes'in haberinde "City ve Bayern Münih, 45 milyon Euro'luk hedefi paylaşıyor" ifadeleri yer aldı. 2021 yılından bu yana Inter Milan'da forma giyen Hakan, Serie A devi ile çıktığı 147 maçta 31 kez fileleri havalandırdı. Ayrıca 24 kez golü getiren pası attı.

Inter, vazgeçmek istemediği fakat kulübün ekonomik sıkıntıları yüzünden gözden çıkarabileceği genç yıldız için 45 milyon Euro talep etmişti.