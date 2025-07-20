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 | Baran Aksoy

Hakan Çalhanoğlu için Mourinho planını yaptı! İmza atmaya çok yakın: Teklifin detayları ortaya çıktı

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, sürpriz bir ismi listesine aldı. Adı bir süredir Galatasaray ile anılan Hakan Çalhanoğlu'nu transfer etmek için Fenerbahçe harekete geçti. Sarı-lacivertlilerin, Çalhanoğlu için yaptığı teklif ortaya çıkarken, Jose Mourinho'nun da Hakan için planı belli oldu. İşte detaylar...

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Hakan Çalhanoğlu için Mourinho planını yaptı! İmza atmaya çok yakın: Teklifin detayları ortaya çıktı
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
20.07.2025
saat ikonu 11:13
|
GÜNCELLEME:
20.07.2025
saat ikonu 11:19

Şampiyonluğa hasret kalan , 2025-2026 sezonu hazırlıklarına devam ediyor. Dünyaca ünlü Teknik Direktör , çift antrenman temposunda geçen kamp sürecinde ideal kadrosunu şekillendirmeye başladı. çalışmalarına da devam eden sarı-lacivertli ekipte yeni bir hamle gündeme bomba gibi düştü. Daha önce Jhon Duran, Archie Brown ve Tarık Çetin’i kadrosuna katan Fenerbahçe, bu sefer gözünü 'na dikti.

Hakan Çalhanoğlu için Mourinho planını yaptı! İmza atmaya çok yakın: Teklifin detayları ortaya çıktı

HAKAN ÇALHANOĞLU SÜRPRİZİ

Uzun süredir ile anılan Hakan Çalhanoğlu için Fenerbahçe atağa kalktı. Milli oyuncu Çalhanoğlu'na Fenerbahçe'nin yaptığı teklif de ortaya çıktı. Inter, Fenerbahçe’ye 30 milyon Euro gibi yüksek bir bonservis bedeli sundu. Fenerbahçe cephesi, bu rakamı 20 milyon Euro seviyesine çekmek için pazarlıklarını sürdürüyor.

Hakan Çalhanoğlu için Mourinho planını yaptı! İmza atmaya çok yakın: Teklifin detayları ortaya çıktı

İMZA ATMAYA HAZIR

Görüşmeler sırasında tecrübeli futbolcunun Türkiye’ye dönme fikrine olumlu baktığı öğrenildi. Oyuncu, kulübüyle bonservis konusunun çözülmesi durumunda Fenerbahçe’ye imza atmaya hazır olduğunu iletti.

Hakan Çalhanoğlu için Mourinho planını yaptı! İmza atmaya çok yakın: Teklifin detayları ortaya çıktı

MORINHO'NUN PLANI HAZIR

Transfer sürecinde teknik direktör Mourinho ile de kapsamlı bir görüşme yapıldı. Portekizli çalıştırıcı, Hakan’ın kadroya dahil edilmesine onay verdi. Ünlü teknik adamın, Hakan’ı orta sahanın lideri olarak düşündüğü ve oyuncuya kaptanlık teklifinde bulunulmasını istediği belirtildi.

Hakan Çalhanoğlu için Mourinho planını yaptı! İmza atmaya çok yakın: Teklifin detayları ortaya çıktı

BONSERVİS SORUNU ÇÖZÜLMEK ÜZERE

Fenerbahçe yönetimi, Inter ile anlaşmaya varılması halinde Hakan’ın 6-7 milyon Euro seviyesindeki maaş beklentisini karşılayacağını oyuncuya bildirdi. Sarı-lacivertli ekip, transferin önündeki en büyük engel olan bonservis sorununu aşmak için girişimlerine hız kesmeden devam ediyor.

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#galatasaray
#transfer
#jose mourinho
#hakan çalhanoğlu
#Fenerbahçe
#Inter Milan
#Spor
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