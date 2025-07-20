Hakan Çalhanoğlu için Mourinho planını yaptı! İmza atmaya çok yakın: Teklifin detayları ortaya çıktı

Şampiyonluğa hasret kalan Fenerbahçe, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına devam ediyor. Dünyaca ünlü Teknik Direktör Jose Mourinho, çift antrenman temposunda geçen kamp sürecinde ideal kadrosunu şekillendirmeye başladı. Transfer çalışmalarına da devam eden sarı-lacivertli ekipte yeni bir hamle gündeme bomba gibi düştü. Daha önce Jhon Duran, Archie Brown ve Tarık Çetin’i kadrosuna katan Fenerbahçe, bu sefer gözünü Hakan Çalhanoğlu'na dikti.

HAKAN ÇALHANOĞLU SÜRPRİZİ

Uzun süredir Galatasaray ile anılan Hakan Çalhanoğlu için Fenerbahçe atağa kalktı. Milli oyuncu Çalhanoğlu'na Fenerbahçe'nin yaptığı teklif de ortaya çıktı. Inter, Fenerbahçe’ye 30 milyon Euro gibi yüksek bir bonservis bedeli sundu. Fenerbahçe cephesi, bu rakamı 20 milyon Euro seviyesine çekmek için pazarlıklarını sürdürüyor.

İMZA ATMAYA HAZIR

Görüşmeler sırasında tecrübeli futbolcunun Türkiye’ye dönme fikrine olumlu baktığı öğrenildi. Oyuncu, kulübüyle bonservis konusunun çözülmesi durumunda Fenerbahçe’ye imza atmaya hazır olduğunu iletti.

MORINHO'NUN PLANI HAZIR

Transfer sürecinde teknik direktör Mourinho ile de kapsamlı bir görüşme yapıldı. Portekizli çalıştırıcı, Hakan’ın kadroya dahil edilmesine onay verdi. Ünlü teknik adamın, Hakan’ı orta sahanın lideri olarak düşündüğü ve oyuncuya kaptanlık teklifinde bulunulmasını istediği belirtildi.

BONSERVİS SORUNU ÇÖZÜLMEK ÜZERE

Fenerbahçe yönetimi, Inter ile anlaşmaya varılması halinde Hakan’ın 6-7 milyon Euro seviyesindeki maaş beklentisini karşılayacağını oyuncuya bildirdi. Sarı-lacivertli ekip, transferin önündeki en büyük engel olan bonservis sorununu aşmak için girişimlerine hız kesmeden devam ediyor.