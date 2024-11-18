Hakan Çalhanoğlu, kritik Karadağ maçında kadroda yer alamayacak!

18 Kasım 2024 23:56 - Güncelleme : 18 Kasım 2024 23:57

Milli takımın en önemli kozu olan Hakan Çalhanoğlu, sakatlık sebebiyle Karadağ maçında görev alamayacağını açıkladı.

Milli takımın kaptanı Hakan Çalhanoğlu​, Uluslar Ligi​'ndeki kritik Karadağ​ maçında kadroda yer alamayacak.

Hakan Çalhanoğlu'nun yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar şu şekilde;

"CİDDİ BİR DURUM YOK"

Sakatlığı hakkında açıklama yapan Çalhanoğlu, "Inter Başkanı Marotta'ya anlayışından dolayı teşekkür ediyorum. Galler maçından sonra beni ve hocamızı direkt olarak aradılar. Burada kalmayı tercih ettim ama yarın maalesef maçta olamayacağım. Eski sakatlığım geri geldi, çok ciddi bir durum yok. Yırtığım yok. İnşallah Verona maçında sahada olacağım." ifadelerini kullandı.

"ROMA'YA GİDEMEZSİN DEDİK"

Uluslar Ligi hakkında konuşan Çalhanoğlu, "11 yıllık A Milli Takım​ kariyerim var. Mutluluğu gördüm, her şeyi gördüm. C Ligi'ni gördüm, inşallah A Ligi'ni de görürüm. EURO'dan sonra takımda büyük bir birliktelik var, herkes birbirini sayıyor, seviyor. 45 günlük bir kamp geçirdik ve kimse kimseye saygısızlık yapmadı. Hocamız sayesinde oldu bu. Onun iletişimi sayesinde oldu. Bir ara Roma'ya gitme dedikoduları vardı, biz ona 'Burada kalacaksın' dedik. Herkes onu çok seviyor ve sahip çıkıyor. A Ligi'ni hak ettiğimizi düşünüyorum ve yarın için arkadaşlarıma başarılar diliyorum." dedi.

"BENİM YAŞADIKLARIMI ONLAR YAŞAMASIN"

"Benim yaşadıklarımı onlar yaşamasın diye uğraşıyorum. Ben milli takımda hep eleştiriler yaşadım. Kardeşlerim diyeyim, kardeş kelimesini çok seviyorum. Ben milli takımda olduğum sürece hep onları korumaya çalışacağım ve onları destekleyeceğim. Ben sorumluluk almayı seviyorum. Hepsini çok seviyorum çünkü bana değer veriyorlar, saygı duyuyorlar. Kaptanlığımdan ziyade insanlığımla onlara değer vermeye çalışıyorum. Sahanın içinde kalmalarını sağlamaya çalışıyorum çünkü bunun mental olarak ne kadar önemli olduğunu biliyorum."

"DÜNYA KUPASI HAYALİMİZ VAR"

"Futbolculuğumuzla değil sadece, kişiliğimizle de örnek olmaya çalışıyoruz. Arkadaş ortamımız çok güzel, birliğimiz çok iyi. Biz A Ligi'ne çıkıp güçlü takımlarla oynamak istiyoruz. Onlarla oynadığınız zaman ne seviyede olduğunuzu görüyorsunuz. Uluslar Ligi'nden sonra Dünya Kupası hayalimiz var, o bizim en büyük hedefimiz. Yıllar sonra Dünya Kupası'na katılmak istiyoruz."