Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray için transfer sözleri!

Galatasaray ve Hakan Çalhanoğlu konusu gün geçtikçe derinleşiyor. Cenk Özkacar'ın düğününde bir muhabir tarafından Galatasaray kritiği hatırlatılan Hakan Çalhanoğlu, konuya dair üstü kapalı değerlendirmeler yaptı.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NDAN GALATASARAY İÇİN TRANSFER SÖZLERİ

"Transferimle ilgili konuşmak istemiyorum. Cenk kardeşimizin bu mutlu gününde yanında olmak istedik. Transferle ilgili hayırlısı neyse o olsun inşallah."

HAKAN ÇALHANOĞLU VE INTER PERFORMANSI

Inter ile geçen sezon 47 maça çıkan Hakan Çalhanoğlu, 11 gol atmış ve ayrıca 8 de asist yapmıştı.