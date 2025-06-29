Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray için transfer sözleri!

İstanbul
Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray sürecine dair belirsiz cevaplar geldi. Milli takımdan arkadaşı Cenk Özkacar'ın düğününe katılan Hakan Çalhanoğlu, transfer konularına dair açıklamada bulundu.
Galatasaray ve Hakan Çalhanoğlu konusu gün geçtikçe derinleşiyor. Cenk Özkacar'ın düğününde bir muhabir tarafından Galatasaray kritiği hatırlatılan Hakan Çalhanoğlu, konuya dair üstü kapalı değerlendirmeler yaptı.
"Transferimle ilgili konuşmak istemiyorum. Cenk kardeşimizin bu mutlu gününde yanında olmak istedik. Transferle ilgili hayırlısı neyse o olsun inşallah."
Inter ile geçen sezon 47 maça çıkan Hakan Çalhanoğlu, 11 gol atmış ve ayrıca 8 de asist yapmıştı.