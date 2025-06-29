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 | Burak Ayaydın

Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray için transfer sözleri!

Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray sürecine dair belirsiz cevaplar geldi. Milli takımdan arkadaşı Cenk Özkacar'ın düğününe katılan Hakan Çalhanoğlu, transfer konularına dair açıklamada bulundu.

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Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray için transfer sözleri!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
29.06.2025
saat ikonu 20:34
|
GÜNCELLEME:
29.06.2025
saat ikonu 20:34

Galatasaray ve Hakan Çalhanoğlu konusu gün geçtikçe derinleşiyor. Cenk Özkacar'ın düğününde bir muhabir tarafından Galatasaray kritiği hatırlatılan Hakan Çalhanoğlu, konuya dair üstü kapalı değerlendirmeler yaptı.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NDAN GALATASARAY İÇİN TRANSFER SÖZLERİ

"Transferimle ilgili konuşmak istemiyorum. Cenk kardeşimizin bu mutlu gününde yanında olmak istedik. Transferle ilgili hayırlısı neyse o olsun inşallah."

Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray için transfer sözleri!

HAKAN ÇALHANOĞLU VE INTER PERFORMANSI

Inter ile geçen sezon 47 maça çıkan Hakan Çalhanoğlu, 11 gol atmış ve ayrıca 8 de asist yapmıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

HAKAN ÇALHANOĞLU TRANSFERİ NE DURUMDA?
Inter'in yüksek bonservis beklentisi, Galatasaray adına transferi zora sokmuş durumda.
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