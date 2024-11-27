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Hakem Halil Umut Meler'e Suudi Arabistan'dan görev! 

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
27 Kasım 2024 18:03 - Güncelleme : 27 Kasım 2024 18:05
Hakem Halil Umut Meler&#039;e Suudi Arabistan&#039;dan görev! 

FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler'e Suudi Arabistan Pro Ligi'nden teklif geldi. Meler, 30 Kasım Cumartesi günü Al Shabab-Al Hilal karşılaşmasında düdük çalacak. 

Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre, Suudi Arabistan​ Futbol Federasyonu'nun özel daveti ve Merkez Hakem Kurulu'nun onayıyla hakem Halil Umut Meler​, bu hafta sonu Suudi Arabistan'da oynanacak karşılaşmada görev alacak.

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Suudi Arabistan’ın Riyad​ kentindeki Al-Shabab Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak. Meler’in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ile İbrahim Çağlar Uyarcan üstlenecek.

Hakem Halil Umut Meler'e Suudi Arabistan'dan görev!  - 1. Resim

Ayrıca, VAR görevinde Almanya Futbol Federasyonu’ndan Bastien Dankert yer alırken, AVAR pozisyonunda Murat Tuğberk Curbay görev yapacak.

Suudi Arabistan Pro Ligi'nde 28 puanlı Al Hilal​, lider Al Ittihad'ın (30) ardından 2. sırada bulunuyor. Al Shabab ise topladığı 22 puan ve averajla Al Nassr'ın bir basamak altında 4. sırada yer alıyor.

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Kaynak: tgrthaber.com
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