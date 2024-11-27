Hakem Halil Umut Meler'e Suudi Arabistan'dan görev! 

27 Kasım 2024 18:03 - Güncelleme : 27 Kasım 2024 18:05

FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler'e Suudi Arabistan Pro Ligi'nden teklif geldi. Meler, 30 Kasım Cumartesi günü Al Shabab-Al Hilal karşılaşmasında düdük çalacak.

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Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre, Suudi Arabistan​ Futbol Federasyonu'nun özel daveti ve Merkez Hakem Kurulu'nun onayıyla hakem Halil Umut Meler​, bu hafta sonu Suudi Arabistan'da oynanacak karşılaşmada görev alacak.

ARABİSTAN LİGİNDE TÜRK HAKEMLER...

Suudi Arabistan’ın Riyad​ kentindeki Al-Shabab Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak. Meler’in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ile İbrahim Çağlar Uyarcan üstlenecek.

Ayrıca, VAR görevinde Almanya Futbol Federasyonu’ndan Bastien Dankert yer alırken, AVAR pozisyonunda Murat Tuğberk Curbay görev yapacak.

Suudi Arabistan Pro Ligi'nde 28 puanlı Al Hilal​, lider Al Ittihad'ın (30) ardından 2. sırada bulunuyor. Al Shabab ise topladığı 22 puan ve averajla Al Nassr'ın bir basamak altında 4. sırada yer alıyor.