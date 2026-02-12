Menü Kapat
Halil Umut Meler Fenerbahçe, Trabzonspor karnesi, istatistikleri! Halil Umut Meler'in yönettiği FB, TS maçları

Trabzonspor - Fenerbahçe hakeminin kim olduğu açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre Trabzonspor - Fenerbahçe maçını hakem Halil Umut Meler yönetecek. Taraftarlar tarafından Halil Umut Meler Fenerbahçe, Trabzonspor karnesi, istatistikleri, daha önce yönettiği maçlar araştırılmaya başlandı. Halil Umut Meler daha önce Fenerbahçe'nin 40, Trabzonspor'un ise 33 maçında görev aldı. Peki Halil Umut Meler kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte Halil Umut Meler Trabzonspor, Fenerbahçe karnesi...

Halil Umut Meler Fenerbahçe, Trabzonspor karnesi, istatistikleri! Halil Umut Meler'in yönettiği FB, TS maçları
, karnesi, istatistikleri taraftarların gündeminde yer alıyor. Trendyol 'in 22. hafta mücadeleleri kapsamında Trabzonspor ile Fenerbahçe 14 Şubat 2026 Cumartesi günü saat 20.00'de karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen kritik mücadelenin başlamasına sayılı günler kaldı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından karşılaşmanın hakem kadrosu duyuruldu. Açıklanan bilgilere göre Trabzonspor - Fenerbahçe maçını hakem Halil Umut Meler yönetecek. Taraftarlar tarafından Halil Umut Meler Fenerbahçe, Trabzonspor karnesi, istatistikleri araştırılmaya başlandı. Halil Umut Meler'in daha önce yönettiği maçlar gündeme geldi.

Halil Umut Meler Fenerbahçe, Trabzonspor karnesi, istatistikleri! Halil Umut Meler'in yönettiği FB, TS maçları

HALİL UMUT MELER FENERBAHÇE KARNESİ

Halil Umut Meler kariyeri boyunca Fenerbahçe'nin 40 maçında görev aldı. Bu karşılaşmaların 24'ünü sarı-lacivertliler, 10'unu ise rakipleri kazandı. 6 mücadele ise beraberlik ile sonuçlandı. Halil Umut Meler bu maçlarda Fenerbahçe'ye 100 sarı, 2 sarıdan-kırmızı ve 4 kırmızı kart gösterdi. Halil Umut Meler, Fenerbahçe maçlarında ise 16 kere penaltı verdi.

Halil Umut Meler Fenerbahçe, Trabzonspor karnesi, istatistikleri! Halil Umut Meler'in yönettiği FB, TS maçları

HALİL UMUT MELER TRABZONSPOR KARNESİ

Halil Umut Meler kariyeri boyunca Trabzonspor'un ise 33 maçında görev aldı. Bu karşılaşmalarda bordo-mavililer 15 galibiyet, 8 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Halil Umut Meler, Trabzonspor'a bu maçlarda toplam 79 sarı, 1 sarıdan-kırmızı, 2 kırmızı kart gösterdi ve 13 penaltı verdi.

Halil Umut Meler Fenerbahçe, Trabzonspor karnesi, istatistikleri! Halil Umut Meler'in yönettiği FB, TS maçları

HALİL UMUT MELER'İN YÖNETTİĞİ FENERBAHÇE MAÇLARI

Halil Umut Meler'in yönettiği son 5 Fenerbahçe maçı şöyle:

10.01.2026 | Galatasaray 0:2 Fenerbahçe

05.10.2025 | Samsunspor 0:0 Fenerbahçe

19.01.2025 | Adana Demirspor 0:4 Fenerbahçe

15.09.2024 | Kasımpaşa 0:2 Fenerbahçe

17.03.2024 | Trabzonspor 2:3 Fenerbahçe

Halil Umut Meler Fenerbahçe, Trabzonspor karnesi, istatistikleri! Halil Umut Meler'in yönettiği FB, TS maçları

HALİL UMUT MELER'İN YÖNETTİĞİ TRABZONSPOR MAÇLARI

Halil Umut Meler'in yönettiği son 5 Trabzonspor maçının sonuçları şöyle:

22.12.2025 | Gençlerbirliği 4:3 Trabzonspor

24.11.2026 | Başakşehir 3:4 Trabzonspor

18.10.2025 | Çaykur Rizespor 1:2 Trabzonspor

05.05.2025 | Kasımpaşa 1:1 Trabzonspor

29.09.2024 | Trabzonspor 3:2 Konyaspor

Halil Umut Meler Fenerbahçe, Trabzonspor karnesi, istatistikleri! Halil Umut Meler'in yönettiği FB, TS maçları

HALİL UMUT MELER KİMDİR, NERELİ?

Halil Umut Meler, 1 Ağustos 1986 yılında İzmir'in Selçuk ilçesinde dünyaya geldi. Hakemlik kariyerine 2013 yılında başlayan Halil Umut Meler 3. Lig, 2. Lig, 3. Lig, Süper Lig, Avrupa 17 Yaş Altı Futbol Şampiyonası, Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampyionası, UEFA GEnçlik Ligi, UEFA Konferans Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde hakemlik yaptı. İlk Süper Lig maçını ise 18 Eylül 2015 tarihinde yönetti.

#trabzonspor
#süper lig
#halil umut meler
#Fenerbahçe
#Hakem Karnesi
#Spor
