Hapoel Tel Aviv Anadolu Efes maç skoru kaç kaç? Üst üste 7'nci mağlubiyet

EuroLeague'de 23’üncü hafta maçında Anadolu Efes, Hapoel Tel Aviv deplasmanında sahadan 71-66 mağlup ayrıldı.
Maça hızlı başlayan ve ilk periyodu 19-14 önde kapatan temsilcimiz ilk yarıda 15 sayı üreten Saben Lee’nin son saniye üçlüğüyle soyunma odasına 43-33 önde gitti.
İkinci yarıya da Lee’nin serbest atış isabetiyle başlayan Anadolu Efes son çeyreğe 3 sayılık avantajla girdi: 50-53.
Büyük çekişmeye sahne olan 4’üncü periyodun son 2 dakikasına 62-62 beraberlikle girilen maçı Hapoel 71-66 kazanmayı bildi.
Maçın en skor ismi Anadolu Efes adına 20 sayı kaydeden Saben Lee oldu.