Harun Tekin Kocaelispor ile yollarını ayırdı!

Bir dönem Süper Lig'de Bursaspor ve Fenerbahçe gibi önemli takımlarda forma giyen Harun Tekin, halihazırda 1. Lig ekibi Kocaelispor forması giyiyordu. Milli kaleci yeşil-siyahlı takıma veda etti.

VEDA PAYLAŞIMI GELDİ

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Profesyonel futbolcumuz Harun Tekin'in sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Kendisine bugüne kadar verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Körfez temsilcisine 4 Temmuz 2023'te transfer olan Tekin 17 maçta forma giydi.