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Hatay’a Baran Sarka müjdesi!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: Tgrthaber.com - Kaya Temel
23 Ocak 2025 18:36 - Güncelleme : 23 Ocak 2025 18:39
Hatay’a Baran Sarka müjdesi!

Hatayspor yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı  22 yaşındaki orta saha oyuncusu Baran Sarka’nın lisansını çıkardı. Transfer yasağı alan Hatay temsilcisi, genç futbolcuya süre vermeyi hedefliyor. 

Hatayspor​ yaz transfer​ döneminde kadrosuna kattığı  22 yaşındaki orta saha​ oyuncusu Baran Sarka’nın lisansını çıkardı. Transfer yasağı alan Hatay temsilcisi, genç futbolcuya süre vermeyi hedefliyor. 

HOLLANDA ÇIKIŞLI 

Kariyerine Hollanda'nın Willem ll takımında başlayan Baran Sarka, Hacettepe, Nevşehir, Yeni Mersin İdmanyurdu formaları girdi. Sezon başında Hatayspor ile 4 yıllık sözleşme imzalayan genç orta sahanın kısa sürede ilk maçına çıkması bekleniyor. Geçtiğimiz sezon TFF 2. Lig ekiplerinden Yeni Mersin İdmanyurdu'nda kiralık olarak forma giyen orta saha oyuncusu, 32 maçta forma giyip 4 gole katkıda bulundu.

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Kaynak: Tgrthaber.com - Kaya Temel
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