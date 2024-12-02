Beşiktaş Hatayspor deplasmanında 1-1 berabere kaldı!

02 Aralık 2024 18:57 - Güncelleme : 02 Aralık 2024 22:04

Hatayspor evinde Beşiktaş ile 1-1 beraber kaldı. Ev sahibi takımın golünü Görkem Sağlam atarken Beşiktaş adına golü ise Immobile kaydetti.

Beşiktaş yönetimi karar aldı! Ocak ayına kadar takım Serdar Topraktepe'ye emanet

Beşiktaş yönetimi karar aldı! Ocak ayına kadar takım Serdar Topraktepe'ye emanet

Trendyol​ Süper Lig​'in 14. haftasında Hatayspor​ ile Beşiktaş​ karşı karşıya geldi.

Mersin Stadyumu'nda oynanan maçta Hatayspor 29. dakikada Görkem Sağlam'ın kaydettiği golle maça 1-0 önde başladı.

41. dakikada ise Immobile attığı golle maça dengeyi getirdi.

CANLI ANLATIM

1'▶️ Maç başladı

9'🚫Hatayspor hızlı geldi. Rivas sağ kanattan paralel şekilde ceza sahasına girdi. Rivas'ın şutunda savunmadan seken top az farkla kornere çıktı.

14'🚫Rafa Silva'nın şutu direkten auta gitti.

18'🚫Salih Uçan kafa vuruşunda topu auta gönderdi.

24'🚫Immobile kafa vuruşunda topu auta gönderdi.

25'🚫Aboubakar şutunda Mert Günok​'u geçemedi.

29'⚽Cemali Sertel'in ortasında Aboubakar'dan önce Emirhan Topçu araya girdi. Dönen topu önünde bulan Görkem Sağlam'ın şutunda fileler havalandı. Hatayspor maçta öne geçti: 1-0.

41'⚽Masuaku'nun ortasında Immobile'nin kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. Skora denge geldi: 1-1.

45'⏹İlk yarı sona erdi.

46'▶️İkinci yarı başladı.

70'🚫Rui Pedro'nun pasında Svensson'dan sıyrılan Joelson Fernandes'in sol çaprazdan vuruşunda Mert Günok topu son anda ayaklarıyla çeldi.

75'🚫Svensson sağ kanattan atağa çıktı. Svensson'un ortasında Semih Kılıçsoy'un kafa vuruşunda top az farkla auta gitti.

76'🚫Gedson Fernandes topla buluştuktan sonra ceza sahasına girdi. Gedson Fernandes'in çaprazdan şutunda Erce Kardeşler ayaklarıyla topu kornere çeldi.

90'⏹ Maç sona erdi.

TOPRAKTEPE'Lİ BEŞİKTAŞ'IN YİNE İLK RAKİBİ HATAYSPOR

Ligde geçen sezon Beşiktaş'ın teknik direktör Rıza Çalımbay ile yollarını ayırmasının ardından aynı görevi üstlenen Serdar Topraktepe, yine ilk maçına yine Hatayspor karşısında çıktı.

Siyah beyazlı ekip, geçen sezonki karşılaşmadan 2-1'lik galibiyetle ayrılmıştı.

FENERBAHÇE DERBİSİ ÖNCESİ 4 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta Ciro Immobile, Moatasem Al Musrati, Mert Günok ve Jonas Svensson, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu oyuncular karşılaşmada kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 15. haftadaki Fenerbahçe derbisinde görev yapamayacak.

11'LER

Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Kilama, Calvo, Cemali Sertel, Diack, Görkem Sağlam, Rui Pedro, Rivas, Joelson, Aboubakar.

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Tayyip Talha Sanuç, Emirhan Topçu, Masuaku, Salih Uçan, Gedson, Rafa Silva, Rashica, Semih Kılıçsoy, Immobile.

HAKEM KADROSU

Hatayspor ile Beşiktaş arasındaki müsabakada Kadir Sağlam düdük çalacak. Kadir Sağlam'ın yardımcılıklarını Furkan Ürün ile Anıl Usta üstlenecek.Karşılaşmada dördüncü hakem olarak Ömer Faruk Turtay görev alacak.