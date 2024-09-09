Hatayspor, Vincen Aboubakar'ı açıkladı!

09 Eylül 2024 21:14 - Güncelleme : 09 Eylül 2024 21:21

Trendyol Süper Lig takımı Hatayspor, Beşiktaş'ın Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Beşiktaş'ın Kamerunlu golcü forveti Vincent Aboubakar, Hatayspor'a imzayı attı.

Hatayspor'un sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tecrübeli golcü Vincent Aboubakar ile 1 yıllık sözleşme imzaladık." ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş da ayrılığı KAP'a bildirdi. Siyah-beyazlıların yaptığı paylaşımda, "Profesyonel futbolcumuz Vincent Pate Aboubakar'ın Atakaş Hatayspor Kulübü’ne kesin transferi konusunda Atakaş Hatayspor ve oyuncu ile anlaşma sağlanmış olup, oyuncu ile olan sözleşmemiz karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmiştir." ifadeleri yer aldı.

RIZA ÇALIMBAY TAKIMIN BAŞINA GELDİ

Hatayspor bu transfer sezonunda Jonathan Okoronkwo, Funsho Bamgboye, Bilal Boutobba ve Lamine Diack'ı renklerine bağlamıştı.

Öte yandan yeni sezona Özhan Pulat'la başlayan Hatayspor, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada teknik direktörlük görevine Rıza Çalımbay'ın getirildiğini açıklamıştı.