24 Aralık 2024 19:06 - Güncelleme : 24 Aralık 2024 19:13

Trendyol Süper Lig takımı Hatayspor, teknik direktör Rıza Çalımbay ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.

Hatayspor​'da Rıza Çalımbay​ dönemi sona erdi.

Akdeniz​ ekibinin yaptığı açıklamada, "Teknik direktörümüz Rıza Çalımbay ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Rıza Çalımbay ve ekibine emekleri için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Hatayspor, ligde çıktığı 16 maçta topladığı 9 puanla 18. sırada bulunuyor.