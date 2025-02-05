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Hatayspor'dan 6 Şubat depreminin yıldönümü için paylaşım yaptı!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: A Spor
05 Şubat 2025 18:43 - Güncelleme : 05 Şubat 2025 18:50
Hatayspor&#039;dan 6 Şubat depreminin yıldönümü için paylaşım yaptı!

Trendyol Süper Lig takımı Hatayspor, 6 Şubat 2023 depreminin 2. yıldönümüne dair paylaşımda bulundu.

Trendyol Süper Lig takımı Hatayspor, 6 Şubat 2023 depreminin 2. yıldönümü içi sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Depremden en çok etkilenen şehirlerden olan Hatay'ı temsil eden kulüp, yaptığı paylaşıma "Gidenler kalbimizde, anıları sonsuza dek bizimle. Unutmadık, unutmayacağız!" notunu ekledi.

Kulüp ayrıca resmi internet sitesinde başta Christian Atsu olmak üzere depremde hayatını kaybeden oyuncularına ve kulüp bünyesinde çalışan isimlere rahmet diledi.

İşte o paylaşım:

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Kaynak: A Spor

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