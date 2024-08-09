Hatice Akbaş finalde Çinli rakibi Yuan Chang'a kaybederek gümüş madalya kazandı!

09 Ağustos 2024 00:18 - Güncelleme : 09 Ağustos 2024 00:34

2024 Paris Olimpiyat Oyunlarında bu gece final maçları ile devam etti.

Boks kategorisinde Kadınlar 54 kiloda mücadele veren Milli boksörümüz Hatice Akbaş yarı finalde Güney Koreli rakibini yenerek adını finale yazdırmıştı. Altın madalyaya 1 maç uzaklıkta olan Akbaş, Çinli rakibi Yuan Chang ile karşılaştı.

Karşılaşma 3 raunt olarak oynandı. İlk iki rauntu Çinli boksör Chang üstün tamamladı.

Son rauntta kontrollü geçen maçta Çinli rakip Yuan Chang maçı kazandı. Hatice Akbaş turnuvayı ikinci tamamlayarak gümüş madalya kazandı.