Hatice Akbaş gümüş madalyayla bitirdi: Dünya ikincisi oldu!

Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nın 54 kilo final maçında, milli boksör Hatice Akbaş ile Faslı Widad Bertal karşılaştı. Niş kentindeki Cair Spor Merkezi'nde düzenlenen şampiyonada, Hatice Akbaş finalde kaybetti ve turnuvayı gümüş madalyayla tamamladı.

HATİCE AKBAŞ İYİ BAŞLADI AMA DEVAMI GELMEDİ

İlk raundu 5-0 alan Hatice, maçı ise 5-2 kaybederek dünya ikincisi oldu. Hatice Akbaş, kariyerinde ikinci kez dünya şampiyonasında madalya aldı. Ayrıca milli sporcu, katıldığı son iki dünya şampiyonasında da madalya almayı başardı! İstanbul'da 2022'de dünya şampiyonluğu elde eden 23 yaşındaki genç boksör, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda da gümüş madalya kazanmıştı.

https://x.com/trtsporyildiz/status/1901324416132255791