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Editor
 | Burak Ayaydın

Hatice Akbaş gümüş madalyayla bitirdi: Dünya ikincisi oldu!

Sırbistan'dan düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda flnale çıkan Hatice Akbaş, turnuvayı gümüş madalyayla bitirdi. Milli boksörümüz Hatice Akbaş, 54 kiloda dünya ikincisi oldu.

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Hatice Akbaş gümüş madalyayla bitirdi: Dünya ikincisi oldu!
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
16.03.2025
saat ikonu 21:31
|
GÜNCELLEME:
16.03.2025
saat ikonu 21:33

Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nın 54 kilo final maçında, milli boksör Hatice Akbaş ile Faslı Widad Bertal karşılaştı. Niş kentindeki Cair Spor Merkezi'nde düzenlenen şampiyonada, Hatice Akbaş finalde kaybetti ve turnuvayı gümüş madalyayla tamamladı.

HATİCE AKBAŞ İYİ BAŞLADI AMA DEVAMI GELMEDİ

İlk raundu 5-0 alan Hatice, maçı ise 5-2 kaybederek dünya ikincisi oldu. Hatice Akbaş, kariyerinde ikinci kez dünya şampiyonasında madalya aldı. Ayrıca milli sporcu, katıldığı son iki dünya şampiyonasında da madalya almayı başardı! İstanbul'da 2022'de dünya şampiyonluğu elde eden 23 yaşındaki genç boksör, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda da gümüş madalya kazanmıştı.

https://x.com/trtsporyildiz/status/1901324416132255791

Sıkça Sorulan Sorular

BUSE NAZ ÇAKIROĞLU FİNALDE HANGİ MADALYAYI ALDI?
Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası 52 kilo final maçında ringe çıkan Fenerbahçeli milli sporcu, Kuzey Koreli rakibi Chol Mi Pang'e mağlup oldu ve gümüş madalya kazandı.
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ETİKETLER
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#gümüş madalya
#Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası
#Spor
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