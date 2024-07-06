Haydi Bizim Çocuklar! EURO 2024'te yarı final çok yakın: İşte Hollanda - Türkiye maçı muhtemel 11'leri

06 Temmuz 2024 09:47 - Güncelleme : 06 Temmuz 2024 09:48

A Milli Takımımız, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final mücadelesinde Hollanda ile karşı karşıya gelecek. Milyonların nefesini tutup beklediği maçta 'Bizim Çocuklar', Hollanda'yı yenerek yarı finale yükselmeyi hedefliyor.

MAÇI FRANSIZ HAKEM TURPIN YÖNETECEK

Berlin Olimpiyat Stadı'ndaki oynanacak maç, TSİ 22.00'de başlayacak. Hollanda ile Türkiye arasındaki maçı, Fransız hakem Clement Turpin yönetecek.

Turpin'e, aynı ülkeden yardımcı hakemler Nicolas Danos ve Benjamin Pages eşlik edecek. Maçın dördüncü hakemi ise Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Zwayer olacak. VAR hakemi olarak da Fransız Jerome Brisard görev yapacak.

GRUBU İKİNCİ SIRADA TAMAMLAMIŞTIK

A Milli Takımımız; Portekiz, Gürcistan ve Çekya ile birlikte yer aldığı F Grubu'nu 2 galibiyet ve 1 yenilgi ile Portekiz'in ardından ikinci sırada tamamlayarak son 16 turuna adını yazdırmıştı. Milli takım, bu turda Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

HOLLANDA EN İYİ ÜÇÜNCÜLER ARASINDAN GELDİ

Hollanda, Fransa, Avusturya ve Polonya ile mücadele ettiği D Grubu'nu 4 puanla tamamlayarak en iyi üçüncüler arasında yer alıp son 16 turuna yükseldi. Hollanda, bu turda Romanya'yı 3-0 yenerek çeyrek finale adını yazdırdı.

ÖNEMLİ EKSİKLİKLER VAR

A Milli Takım'da kart cezalıları İsmail Yüksek ve Orkun Kökçü, bu maçta forma giyemeyecek. Milli takımda cezası sona eren kaptan Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydın ise sahadaki yerini alabilecek. Hollanda'da ise cezalı oyuncu bulunmuyor. ​​

İŞTE MUHTEMEL 11'LER:

HOLLANDA: Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Ake; Schouten, Simons, Reijnders; Malen, Depay, Gakpo

TÜRKİYE: Mert Günok; Mert Müldür, Samet Akaydın, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu; Okay Yokuşlu, Kaan Ayhan; Kenan Yıldız, Hakan Çalhanoğlu, Barış Alper Yılmaz; Arda Güler