Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
31°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Henry Onyekuru imzayı attı: Resmen Süper Lig'de!

Henry Onyekuru Süper Lig'e geri döndü. Uzun süredir transfer görüşmeleri yapan Henry Onyekuru, Süper Lig'in yeni ekibi Gençlerbirliği'ne imza attı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Henry Onyekuru imzayı attı: Resmen Süper Lig'de!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
21.07.2025
saat ikonu 18:45
|
GÜNCELLEME:
21.07.2025
saat ikonu 18:45

'nden flaş bir hamlesi geldi. 'e tekrar yükselen Ankara temsilcisi, yıldız hücumcu Henry Onyekuru'yu transfer ettiğini duyurdu.

https://x.com/kirmizikara/status/1947314505337196944

HENRY ONYEKURU GENÇLERBİRLİĞİ'NDE

Bir süredir kulüpsüz olan Henry Onyekuru, an itibarıyla Gençlerbirliği'yle anlaştı. Geçtiğimiz haftalarda menajerler aracılığıyla Süper Lig pazarına sunulan yetenekli kanat, gelecek sezon kırmızı siyahlı formayla sahada olacak.

Henry Onyekuru imzayı attı: Resmen Süper Lig'de!

HENRY ONYEKURU TRANSFERİNİN DETAYLARI AÇIKLANMADI

Henry Onyekuru için transfer videosu yayınlayan Gençlerbirliği, 28 yaşındaki futbolcunun kontratına dair şu an için bilgi paylaşmadı.

Sıkça Sorulan Sorular

HENRY ONYEKURU EN SON HANGİ TAKIMDAYDI?
Nijeryalı hücumcu, son olarak Al-Fayha'da forma giymişti.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe'den rüya transfer: Alman yıldız için görüşmeler başladı!
Hakan Çalhanoğlu transferi için Inter'den açıklama!
ETİKETLER
#transfer
#süper lig
#trendyol süper lig
#gençlerbirliği
#gençlerbirliği
#Transfer Haberleri
#Henry Onyekuru
#Henry Onyekuru
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.