Henry Onyekuru imzayı attı: Resmen Süper Lig'de!

Gençlerbirliği'nden flaş bir transfer hamlesi geldi. Süper Lig'e tekrar yükselen Ankara temsilcisi, yıldız hücumcu Henry Onyekuru'yu transfer ettiğini duyurdu.

https://x.com/kirmizikara/status/1947314505337196944

HENRY ONYEKURU GENÇLERBİRLİĞİ'NDE

Bir süredir kulüpsüz olan Henry Onyekuru, an itibarıyla Gençlerbirliği'yle anlaştı. Geçtiğimiz haftalarda menajerler aracılığıyla Süper Lig pazarına sunulan yetenekli kanat, gelecek sezon kırmızı siyahlı formayla sahada olacak.

HENRY ONYEKURU TRANSFERİNİN DETAYLARI AÇIKLANMADI

Henry Onyekuru için transfer videosu yayınlayan Gençlerbirliği, 28 yaşındaki futbolcunun kontratına dair şu an için bilgi paylaşmadı.