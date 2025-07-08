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 | Burak Ayaydın

Henry Onyekuru Süper Lig'e dönüyor: Trabzonspor'a transferde büyük sürpriz!

Trabzonspor'un transfer listesindeki eski Galatasaraylı Henry Onyekuru resmen Süper Lig yolunda. An itibarıyla ise Trabzonspor sürecinden sonuç alamayan Henry Onyekuru'dan 'transferde ters köşe' dedirten bir hamle geldi ve yıldız kanat, Emre Belözoğlu yönetimindeki Antalyaspor ile görüşmelere başladı.

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Henry Onyekuru Süper Lig'e dönüyor: Trabzonspor'a transferde büyük sürpriz!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
08.07.2025
saat ikonu 18:58
|
GÜNCELLEME:
08.07.2025
saat ikonu 19:02

'un transfer etmek istediği Henry Onyekuru için Süper Lig'den devreye girdi. Trabzonspor ile anlaşamayan Henry Onyekuru; Adana Demirspor ve Galatasaray ile iyi performanslar gösterdiği Süper Lig'e, resmen Antalyaspor ile dönmeye hazırlanıyor.

HENRY ONYEKURU TRANSFERİNDE TRABZONSPOR'A BÜYÜK SÜRPRİZ

Galatasaray sonrasında sürekli olarak Süper Lig ekiplerinin transfer listelerinde yer alan Henry Onyekuru, son olarak da Trabzonspor ile anılmış ama görüşmelerden sonuç çıkmamıştı! Akabindeki süreçte ise Emre Belözoğlu ile yeni bir yapılanmaya giden Antalyaspor'un gündemine gelen yıldız hücumcu, kırmızı beyazlı formayla Süper Lig'e dönmeye olumlu yaklaştı ve sürpriz transfer için yeşil ışık yaktı.

Henry Onyekuru Süper Lig'e dönüyor: Trabzonspor'a transferde büyük sürpriz!

HENRY ONYEKURU'NUN SÜPER LİG'E TRANSFER OLMADAN ÖNCEKİ SON DURUMU

Kariyerinde en son Al-Fayha forması giyen Henry Onyekuru, 38 maça çıkmış ve 11 gol ile 3 asistlik katkı sağlamıştı. En nihayetinde ise Suudi Arabistan'da huzursuz olduğu için Al-Fayha ile sözleşme uzatmayan Henry Onyekuru, an itibarıyla bonservisini de eline almış durumda.

Henry Onyekuru Süper Lig'e dönüyor: Trabzonspor'a transferde büyük sürpriz!

Sıkça Sorulan Sorular

HENRY ONYEKURU'NUN GÜNCEL BONSERVİSİ NE KADAR?
Herhangi bir takımla kontratı bulunmayan Henry Onyekuru'nun, güncel piyasa değeri 3 milyon Euro olarak gösteriliyor.
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ETİKETLER
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#Galatasaray Transferi
#Transfer Haberleri
#Spor
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