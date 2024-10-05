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Hentbol'da Kadınlar Avrupa Kupası 2. tur maçında Üsküdar Belediyespor kazandı!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
05 Ekim 2024 23:59 - Güncelleme : 06 Ekim 2024 00:01
Hentbol&#039;da Kadınlar Avrupa Kupası 2. tur maçında Üsküdar Belediyespor kazandı!

Hentbol Kadınlar Avrupa Kupası 2. tur ilk maçında Üsküdar Belediyespor, deplasmanda Hırvatistan ekibi ZRK Bjelovar'ı 32-26 yendi.

Bjelovar şehrinde oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 13-12 önde tamamlayan Üsküdar Belediyespor, maçı da 32-26 kazanarak rövanş için avantaj yakaladı.

Bu karşılaşmanın rövanşı 13 Ekim Pazar günü İstanbul'da oynanacak.

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Kaynak: tgrthaber.com

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