Hentbol'da Kadınlar Avrupa Kupası 2. tur maçında Üsküdar Belediyespor kazandı!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
05 Ekim 2024 23:59 - Güncelleme : 06 Ekim 2024 00:01
Hentbol Kadınlar Avrupa Kupası 2. tur ilk maçında Üsküdar Belediyespor, deplasmanda Hırvatistan ekibi ZRK Bjelovar'ı 32-26 yendi.
Bjelovar şehrinde oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 13-12 önde tamamlayan Üsküdar Belediyespor, maçı da 32-26 kazanarak rövanş için avantaj yakaladı.
Bu karşılaşmanın rövanşı 13 Ekim Pazar günü İstanbul'da oynanacak.
Kaynak: tgrthaber.com