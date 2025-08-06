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Editor
 | Burak Ayaydın

Heung-Min Son transferi resmen duyuruldu!

Heung-Min Son için Tottenham tarafından resmi transfer duyurusu yapıldı. İngiliz ekibi, Heung-Min Son'un yeni adresinin Amerika olduğunu açıkladı.

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Heung-Min Son transferi resmen duyuruldu!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
06.08.2025
saat ikonu 23:08
|
GÜNCELLEME:
06.08.2025
saat ikonu 23:11

Fenerbahçe'nin de gündemindeki Heung-Min Son, MLS'e transfer oldu. , efsane oyuncusu için veda paylaşımı yaptı ve Heung-Min Son'un yeni adresinin olduğunu açıkladı.

https://x.com/SpursOfficial/status/1953170624727400725

TOTTENHAM İÇİN 26 MİLYON DOLARLIK TRANSFER

Tottenham Kulübü; 10 yıldır takımda forma giyen 33 yaşındaki kanat oyuncusu Son'un, Los Angeles'a transfer olduğunu duyurdu. İngiltere basınında, 26 milyon Dolar karşılığında gerçekleşen transferle MLS'in bonservis rekorunun kırıldığı iddia edildi. Esasen ise daha önce Almanya ekipleri Hamburg ve Bayer Leverkusen'de oynayan Son, 2015'te Tottenham'a imza atmıştı.

https://x.com/SpursOfficial/status/1953176808540540955

SON VE TOTTENHAM ZAMANLARI

Yıldız hücumcu, 454 maça çıkıp 173 gol attığı Tottenham formasıyla geçen sezon UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşamıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE SON'U NEDEN TRANSFER ETMEDİ?
Sarı lacivertliler, bonservis bedelini fazla bulmuştu.
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ETİKETLER
#tottenham
#tottenham
#Transfer Haberleri
#Los Angeles Fc
#Los Angeles Fc
#Heung-Min Son
#Spor
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