Heung-Min Son'un gözyaşları: Vedalar acıtsa da bazen gitmek gerekir!

Tottenhamlı taraftarlar, Heung-Min Son'un duygusal sözleriyle baş başa kaldı. Güney Koreli yıldız, kulüpteki 10 yıllık serüvenini sonlandırdı.

HEUNG-MIN SON'DAN DUYGUSAL VEDA

Güney Kore'deki Seul Dünya Kupası Stadı'nda Tottenham ile Newcastle United karşılaştı. 1-1 sona eren hazırlık maçı, Heung-Min Son için duygusal bir veda mücadelesi oldu ve yıldız futbolcu 65 dakika sahada kaldı. 33 yaşındaki hücumcu; kendi ülkesinde, Tottenham ile son maçına çıktı.

SON'DAN VEDA SÖZLERİ

"Açıkçası, bu kadar çok zaman geçirdiğim bir takımdan ayrılmak kolay değil ve tüm bu oyunculardan gelenleri duymak beni çok duygulandırdı. Bu maçta oynarken gerçekten çok mutluydum. Tüm taraftarlar, takım arkadaşlarım ve rakiplerim sayesinde unutulmaz bir gün geçirdim. O kadar mutluyum ki bu gece uyuyabileceğimi sanmıyorum."

SON HANGİ TAKIMA GİDECEK?

Tottenham'a veda eden futbolcunun, kariyerine Amerika'da devam etmesi bekleniyor.