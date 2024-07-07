Hollanda mağlubiyeti sonrası Montella'dan açıklama: Daha fazlasını hak ediyorduk

07 Temmuz 2024 02:44 - Güncelleme : 07 Temmuz 2024 02:52

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde A Milli Futbol Takımı, Berlin Olimpiyat Stadyumu’nda karşılaştığı Hollanda’ya 2-1 mağlup oldu ve elendi. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Arda Güler’in güzel bir Avrupa Şampiyonası geçirdiğini belirterek, "Bu seviyede bu kadar süreklilikle daha önce oynamamıştı. Ne kadar değerli olduğunu gösterdi. Geleceği parlak. Çok daha iyi bir oyuncu olacaktır" diye konuştu.

'GELECEKTE TÜRKİYE'YE FARKLI GÖZLE BAKILACAK'

Turnuvayı değerlendiren Montella, "Neyimiz varsa verdik. Bence çok iyi bir Avrupa Şampiyonası oynadık. Biz bir araya geldiği zaman Hollanda ile birlikte düşündüğümüzde, İspanya’yı da o gruba dahil ettiğimizde bizden 1 maç fazla kazandılar. Biz daha büyük şevkle savunma yapan ve oynayan bir takımız. Meslektaşlarım ve diğer futbol profesyonelleri de beni tebrik ettiler, bu şampiyonadaki performanstan dolayı. Çok genç oyuncularımız var. 4-5-6 oyuncumuz burada değildi. Avrupa Şampiyonası’ndaki en genç takımız. Takımımızla gurur duymamız gerekiyor. Ben takımımla gurur duyuyorum. Çünkü müthiş bir Türk ruhuyla çıktılar, oynadılar. Yenilmemize rağmen bu oyuncular gördükleri sevgiyi gerçekten hak ediyorlar. Hepsini alınlarından öpmek gerekir. Avrupa Şampiyonası'ndaki performanslarıyla mutlu ettiler, gurur duyduk. Bu şampiyona sonrasında benim düşüncem Türkiye’ye gelecekte farklı bir gözle bakılacak ve büyük ihtimalle daha fazla saygıyla bakılacak" şeklinde konuştu.

Yeni hedeflerinin Uluslar Ligi ve Dünya Kupası elemeleri olduğunu aktaran İtalyan çalıştırıcı, "Bir sonraki turnuva eylül ayındaki Uluslar Ligi. Bizim hedefimiz o turnuva. Daha sonra dinlenme şansımız olacak. Yeni hedefler koyacağız önümüze. Uluslar Ligi’nde 1. Ligi’ne girmek istiyoruz ve Dünya Kupası elemelerini geçmek istiyoruz. Burada çalışmaktan keyif almadım. Takımımla gurur duyuyorum. Çünkü çoğu çok genç oyuncular. Yaptığımız çalışmaların meyvelerini toplamak isterim" açıklamasında bulundu.

'DAHA FAZLASINI HAK EDİYORDUK'

Şampiyonada çok iyi oynadıklarını belirten 50 yaşındaki teknik direktör, "Şu an belki de yapılması gereken şey, neler yolunda gitti, bunun altını çizmek. Ben pişmanlık duymuyorum. Oyuncularımın da pişmanlık duymaması gerekir. Tabii hayal kırıklığı yaşadık. Çünkü daha fazlasını hak ediyorduk. 3 maç kazandık ve Türk rekorunu egale ettik. Artık geleceğe bakıyorum. Artık geleceğe daha güvenle ve net bir şekilde bakıyorum" değerlendirmesinde bulundu.

'BÜYÜK BİR TECRÜBE EDİNDİK'

Bu turnuvayla birlikte büyük bir tecrübe kazandıklarını ifade eden Vincenzo Montella, "Bu turnuvada oynadığımız futbol, yaptığımız şeye baktığımızda, çıkardığımız dersler, güzel hisler. Tecrübesizlik demek kolay ki doğru. Çünkü maçın kilit bir anında belki topu biraz daha farklı çevirebilirdik. Sahadaki birçok oyuncu bugün kulüplerinde de sezon içerisinde çok devamlılık göstermemiş oyuncular. Bu hep unutuluyor. Tecrübe dediğiniz şey çıkıp oynadığınızda ediniyorsunuz. Bir miktar belki de bu boyutumuz eksikti. Bu seviyede futbol oynama alışkanlığımız artabilir. İkinci yarı biraz daha iyi olabilirdi, öyle olsaydı belki de incelenmesi gereken mükemmel bir takım örneği olacaktık. O da biraz ilginç olurdu. Kesinlikle burada büyük bir tecrübe edindik. Bu turnuvada oyuncular çok tecrübe edindi. Sahada nasıl oynadığımıza baktığımızda şunu söylemek lazım, Türkiye’de bu takıma büyük bir sevgi duyuluyor. Dünyanın başka bir yerindeki futbolseverler de bu takıma sempati ve sevgi ile bakıyor. Bundan gurur duyuyorum. Bu bizim attığımız bir temel. Kendimizi iyileştirmeye devam etmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

Montella, maçın hakemi Clement Turpin'ın verdiği kararların sorulması üzerine ise, "İşin o tarafında çok şanslı değildik, bu akşamki hakem dediğinizde. Fazla bir şey eklemek istemiyorum" dedi.

Son olarak taraftarlar hakkında da konuşan İtalyan teknik direktör, "Taraftarımız sonuna kadar bizim destekçimiz oldu. Büyük bir gururla ve tutkuyla, birinci günden itibaren takımın arkasında oldu, sadece maç içerisinde değil. Beni gerçekten gururlandıran şey, bu akşamki yenilgiden da sonra taraftarların sevgilerini göstermeye devam etmesi oldu. Bu beni gerçekten çok mutlu ediyor" diyerek sözlerini tamamladı.