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Hollanda, Polonya'ya yenilmiyor! 'Portakallar' son maçlarda üstün

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: Anadolu Ajansı
15 Haziran 2024 08:56 - Güncelleme : 15 Haziran 2024 09:02
Hollanda, Polonya&#039;ya yenilmiyor! &#039;Portakallar&#039; son maçlarda üstün

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) D Grubu'ndaki ilk maçında yarın Polonya ile karşılaşacak olan Hollanda, son 45 yılda rakibine hiç yenilmedi. Ayrıca Portakallar' son maçlarda rakibine karşı üstün oyunuyla dikkat çekiyor.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) D Grubu'ndaki ilk maçında yarın Polonya ile karşılaşacak olan Hollanda, son 45 yılda rakibine kaybetmedi.

Almanya'nın Hamburg kentindeki Volkspark Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 16.00'da başlayacak.

MÜCADELEYİ PORTEKİZLİ HAKEM YÖNETECEK

Mücadeleyi Portekizli hakem Artur Soares Dias yönetecek. Dias'ın yardımcıları aynı ülkeden Paulo Soares ve Pedro Ribeiro olacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Bosna Hersekli Irfan Peljto olacak.

'PORTAKALLAR' ÜSTÜN

Hollanda, rakibiyle oynadığı son 7 maçın 6'sını kazandı. Son 12 müsabakada "Portakallar" 7 kez galip geldi, 5 maç ise berabere bitti.

Rakibine karşı 45 yıldır galibiyet hasreti çeken Polonya, son galibiyetini 1979'da 2-0'lık skorla aldı.

Hollanda, Polonya'ya yenilmiyor! 'Portakallar' son maçlarda üstün - 1. Resim

20. KEZ KARŞI KARŞIYA GELECEKLER

Polonya ve Hollanda tarihlerinde 20. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 19 maçta Hollanda 9, Polonya ise 3 kez kazandı. 7 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Bu karşılaşmalarda Hollanda 28, Polonya ise 19 gol kaydetti.

İki takım arasında 2022-2023 UEFA Uluslar Ligi'nde oynanan son maçı Hollanda 2-0 kazandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Misafir 20 Temmuz 2021 08:13

Yalan söylüyor cizre hastanesinde aşi olmayanlari tedavi etmiyorlar kabul etmiyorlarmis

Mağdur18 Temmuz 2021 00:53

Zaten aşı olmak istemiyoruz

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