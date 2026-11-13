Hollanda Yunanistan maçı hangi kanalda? Canlı şifresiz kanalda yayınlanacak

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup'ta heyecan, Hollanda ile Yunanistan arasında oynanacak kritik mücadeleyle devam ediyor. Grupta geride kalan dört karşılaşmada mağlubiyet yaşamayan iki takım, 8'er puanla ilk iki sırayı paylaşıyor. Hollanda, Johan Cruijff Arena'da taraftarı önünde üç puana ulaşarak rakibiyle arasındaki puan farkını açmak isterken Yunanistan, deplasmanda alacağı sonuçla zirve yarışındaki yerini korumak için mücadele edecek. İki ülkenin milli takımları arasındaki karşılaşma öncesinde kadro eksikleri, puan tablosundaki son durum ve maçın yayın bilgileri futbolseverler tarafından araştırılıyor. Hollanda Yunanistan maçı hangi kanalda? Detaylar…

HOLLANDA SAHASINDA YUNANİSTAN'I KONUK EDİYOR

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup'ta liderlik mücadelesi veren Hollanda ile Yunanistan, bu akşam Amsterdam'daki Johan Cruijff Arena'da karşı karşıya geliyor. Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak mücadelede iki takım da sahadan üç puanla ayrılmak için mücadele edecek.

Hollanda cephesinde teknik direktör Xavi Hernandez, önemli sakatlıklarla mücadele ediyor. Takımın kaptanı Virgil van Dijk'in yanı sıra Ryan Gravenberch, Jeremie Frimpong, Nathan Ake, Jorrel Hato ve Brian Brobbey kadroda yer alamayacak. Hollanda adına sevindirici gelişme ise Frenkie de Jong'un uzun bir aranın ardından milli takıma geri dönmesi oldu. Formda bir dönem geçiren Donyell Malen de takımın hücum hattında görev alabilecek isimler arasında bulunuyor. Eksik oyuncularına rağmen Hollanda, kendi sahasında oynayacağı karşılaşmada galibiyet arayacak.

Yunanistan'da ise Manolis Saliakas ve Christos Zafeiris, sarı kart cezaları nedeniyle Hollanda karşısında forma giyemeyecek. Teknik direktör Ivan Jovanovic yönetimindeki Yunanistan, kompakt savunma anlayışı ve hızlı kontra ataklarıyla rakibine karşı etkili olmaya çalışacak.

HOLLANDA YUNANİSTAN ULUSLAR LİGİ PUAN DURUMLARI

Hollanda ve Yunanistan, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup'ta ilk dört maçın ardından 8'er puanla ilk iki sırada yer alıyor. Hollanda, bu karşılaşmalarda rakip fileleri 7 kez havalandırırken kalesinde 5 gol gördü. Yunanistan ise 5 gol atıp 3 gol yedi. İki takımın da averajı +2 olmasına rağmen Hollanda, attığı gol sayısındaki üstünlüğü sayesinde grup sıralamasında ilk basamakta bulunuyor. Almanya 5 puanla üçüncü sırada yer alırken Sırbistan henüz puan alamadı ve grubun son sırasında bulunuyor.

Amsterdam'da oynanacak karşılaşmada galip gelen taraf puanını 11'e yükselterek liderlik yarışında önemli bir avantaj elde edecek. Mücadelenin beraberlikle tamamlanması halinde ise iki ekip de 9 puana ulaşacak. Bu senaryoda Hollanda, daha fazla gol atmış olması nedeniyle grup sıralamasındaki birinciliğini koruyacak.

İki ülke arasındaki son karşılaşma 1 Ekim 2026 tarihinde Yunanistan'ın Selanik kentindeki Toumba Stadyumu'nda oynandı. Mücadelede Yunanistan, Fotis Ioannidis ve Georgios Masouras'ın ilk yarıda kaydettiği gollerle 2-0 öne geçti. İkinci yarıda oyuna ağırlığını koyan Hollanda ise Virgil van Dijk ve Tijjani Reijnders'in golleriyle skoru 2-2'ye getirdi. Karşılaşma bu sonuçla tamamlanırken iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı. Amsterdam'daki mücadelede alınacak sonuç, iki ekip arasındaki puan farkının oluşup oluşmayacağını belirleyecek.

HOLLANDA YUNANİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup'ta oynanacak Hollanda Yunanistan karşılaşması, A Haber ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler, Amsterdam'daki Johan Cruijff Arena'da oynanacak mücadeleyi televizyonlarından takip edebilecek.

A Haber üzerinden karşılaşmayı şifresiz izlemek isteyen izleyicilerin uydu alıcılarında gerekli frekans ayarlarını yapması gerekiyor. Kanalın verilen uydu bilgileri şu şekilde:

Frekans: 12053 MHz

Sembol Oranı: 27500

FEC: 5/6

Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

Karşılaşmanın hakemliğini Norveçli Rohit Saggi üstlenecek. Hollanda, sahasında oynayacağı mücadelede galibiyet alarak grup liderliğindeki yerini sağlamlaştırmak isterken Yunanistan ise deplasmanda puan veya puanlar kazanarak zirve yarışını sürdürmeye çalışacak.