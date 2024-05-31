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Hull City'nin yeni teknik direktörü belli oldu

Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
31 May 2024 17:03 - Güncelleme : 31 May 2024 17:03
Hull City&#039;nin yeni teknik direktörü belli oldu

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Alman teknik direktör Tim Walter ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekiplerinden Hull City’nin yeni teknik direktörü belli oldu. İngiliz ekibi, 48 yaşındaki Alman teknik direktör Tim Walter'ın 3 yıllığına takımın başına getirildiğini açıkladı.

KULÜPTEN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin kulüpten yapılan paylaşımda, "Tim Walter'ı yeni teknik direktörümüz olarak duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Hoşgeldin Tim" ifadeleri kullanıldı.

Hull City'nin yeni teknik direktörü belli oldu - 1. Resim

48 yaşındaki çalıştırıcı, son olarak Bundeliga 2 ekiplerinden Hamburg'ta görev almıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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