Hull City'nin yeni teknik direktörü belli oldu
Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
31 May 2024 17:03 - Güncelleme : 31 May 2024 17:03
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Alman teknik direktör Tim Walter ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekiplerinden Hull City’nin yeni teknik direktörü belli oldu. İngiliz ekibi, 48 yaşındaki Alman teknik direktör Tim Walter'ın 3 yıllığına takımın başına getirildiğini açıkladı.
KULÜPTEN AÇIKLAMA
Konuya ilişkin kulüpten yapılan paylaşımda, "Tim Walter'ı yeni teknik direktörümüz olarak duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Hoşgeldin Tim" ifadeleri kullanıldı.
48 yaşındaki çalıştırıcı, son olarak Bundeliga 2 ekiplerinden Hamburg'ta görev almıştı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı