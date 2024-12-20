Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı arasında canlı yayında gerginlik: Sen kimsin?

20 Aralık 2024 11:17 - Güncelleme : 20 Aralık 2024 11:17

Beşiktaş'ta seçim öncesi adaylar Serdal Adalı ve Hüseyin Yücel canlı yayında tartıştı. Beşiktaş'ın içinde bulunduğu mali problemlerden bahseden iki başkan adayı arasında gergin anlar yaşandı. İşte detaylar...

Süper Lig’de Adana Demirspor’a 2-1 yenilen Beşiktaş’ta gerilim üst düzeyken başkanlık seçimine doğru gidiliyor. Yönetimsel sorunların olduğu kulüpte Hasan Arat​ başkanlıktan istifa etmiş Hüseyin Yücel​ görevi devralmıştı. Siyah beyazlı kulüpte başkan adayları Serdal Adalı ve Hüseyin Yücel, başkanlık seçimi öncesi canlı yayında karşı karşıya geldi.

Candaş Tolga Işık'ın sunduğu "Az Önce Konuştum" programına konuk olan iki rakibin arasında kulübün borçlarıyla alakalı tartışma çıktı.

SERDAL ADALI, HÜSEYİN YÜCEL'İN SORUSUNA SİNİRLENDİ

Beşiktaş​'ın sıkıntısının Mayıs ayına kadar 50 milyon euro olduğunu söyleyen Hüseyin Yücel, rakibine dönerek "50 milyon euroyu nasıl bulacaksın?" dedi.

Bunun üzerine sinirlenen Serdal Adalı ise ''Sana ne bundan, bu nasıl bir tavır ya.. Kimsin sen ya, hayırdır? Nasıl soruyorsun bunu? Paranı vereyim, bir daha yan yana gelmeyelim'' ifadelerini kullandı.

Serdal Adalı, "75 milyon euro havada kalmasın, 11 ayın hesabını veremeyen, 2013'ü soruyor! 11 ay önceki sorularıma da cevap ver. 80-90 milyon euro'yu nasıl çarçur ettiniz?" ifadeleriyle sert tepki gösterdi.

YSK BAŞKANI TARTIŞMASI

Hüseyin Yücel Adalı'ya, "YSK Başkanı'nı ziyaret etmiştiniz ne alaka? Biz siyasi parti değiliz ki. Biz belediye seçimine girmiyoruz ki" dedi. Adalı ise Yener'in 'Beşiktaşlı' olduğunu belirterek, "Sana tavsiyem Ankara'ya gittiğinde Ahmet Yener'i ziyaret et" şeklinde konuştu.