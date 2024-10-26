İbo Aslan'dan UFC'de tarihe geçecek mücadele! Rakibini 50. saniyede nakavt etti

26 Ekim 2024 23:07 - Güncelleme : 26 Ekim 2024 23:10

Türk dövüşçü İbo Aslan, UFC'de Brezilyalı rakibi Raffael Cerqueira'yı 50. saniyede nakavt etti.

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Türk​ dövüşçü İbo Aslan, dünyanın en büyük karma dövüş organizasyonu UFC'de Brezilyalı​ rakibi Raffael Cerqueira ile karşı karşıya geldi.

Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki mücadeleye müthiş başlayan İbo Aslan, Cerqueira'yı ilk rauntta mağlup etti.

50 SANİYEDE NAKAVT

İbo Aslan, bu sonucun ardından UFC'deki ikinci zaferini elde etti. İbo Aslan, sert sol kroşesiyle abandone ettiği rakibini kombine yumruklarıyla 50. saniyede rakibini nakavt etti.

İbo Aslan maçın ardından verdiği röportajda çarpıcı ifadeler kullandı. Maçın sunucusunun, "Sabırlı olacağını söylemiştin ama art arda 17-18 yumruk attın. Bu sabırla alakalı değil sanırım, bu canavarca bir performanstı" yorumuna İbo Aslan, "Abu Dabi, Türk gücünü seviyor musun" cevabını verdi.