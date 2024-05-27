Icardi, Ali Koç yazılı formayla taraftarın karşısına çıktı

27 May 2024 05:41 - Güncelleme : 27 May 2024 05:54

Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde şampiyonluk coşkusunu taraftarlarıyla doyasıya yaşadı.

Süper Lig'in 38. ve son haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Konyaspor'u 3-1'lik skorla mağlup etti ve 102 puanla 24. şampiyonluğunu ilan etti. Mücadelenin ardından Galatasaray kafilesi, gece saatlerinde hava yoluyla İstanbul'a geldi. Ardından takım otobüsüyle Florya Metin Oktay Tesisleri'ne geçen sarı-kırmızılıları, burada binlerce taraftar karşıladı. Sarı-kırmızılı futbolcular, şampiyonluk coşkusunu tesislerde taraftarlarıyla birlikte doyasıya yaşadı. Balkona çıkan oyuncular, tezahüratlarla taraftarlara eşlik etti. Kutlamalar sabahın erken saatlerine kadar devam etti.

ALİ KOÇ YAZILI FORMA GİYDİ

Sarı-kırmızılıların Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, kutlamalar esnasında arkasında Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un isminin yazdığı Galatasaray formasını giydi.

Balkonda taraftarların tezahüratlarına eşlik eden Icardi, daha önceki gol sevinçlerinden "Uyuma İşareti"ni de yaptı.

Sayıları her geçen dakika artan taraftarlar, tesis çevresindeki sokakları doldurdu. Uzun süre tesis dışında bekleyen taraftarlar, ilerleyen saatlerde içeri alındı. A takımın antrenman yaptığı sahaya alınan taraftarlar, kutlamalarına burada sürdü.