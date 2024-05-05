Icardi, Galatasaray'a veda ediyor! Yönetim devreye girdi, yerine Fatih Terim'in 'prensi' geliyor

05 May 2024 14:45 - Güncelleme : 05 May 2024 15:25

Icardi’nin 'sınır dışı' edilmesi için polisi aradı! Fenerbahçeli taraftar isyan ederek şikayetçi oldu

Icardi’nin 'sınır dışı' edilmesi için polisi aradı! Fenerbahçeli taraftar isyan ederek şikayetçi oldu

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa kenetlenen Galatasaray, bugün Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Ligin son haftalarına doğru kayıpsız ilerlemek isteyen Galatasaray, forvet hattında en büyük gol silahı Mario Icardi'yi kullanacak.

Sarı-kırmızılı taraftarları maçın heyecanı sarmışken Mauro Icardi ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

"İSTANBUL'DAN SIKILDI, KESİN AYRILACAK!"

Yunan basınından Sportdog'da yer alan haberde; 2022'den bu yana Galatasaray'da forma giyen 31 yaşındaki Arjantinli golcü Mauro Icardi'nin İstanbul'dan sıkıldığı ve yaz aylarında sarı kırmızılı takımdan kesin olarak ayrılacağı iddia edildi.

"YÖNETİMLE ANLAŞTI"

Haberin detayında ise; Mauro Icardi'nin serbest kalmak için Galatasaray yönetimiyle 9 milyon euro karşılığında anlaştığı da öne sürüldü. Böylelikle Arjantinli yıldız 9 milyon euro ödeme yaparak bonservisini alacak ve serbest kalacak.

İŞTE ICARDI'NIN YERİNE GELECEK İSİM...

Öte yandan haberde; Galatasaray'ın Mauro Icardi'nin ayrılma ihtimalini göz önünde bulundurarak Fatih Terim'in 'prensi' Fotis Ioannidis'i gündemine aldığı da kaydedildi.