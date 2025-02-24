Icardi yeni aşkıyla derbide! Sevgilisiyle tribünden izledi

İstanbul
Galatasaray-Fenerbahçe maçı için Mauro Icardi de sahadaki yerini aldı. Arjantinli yıldız, yeni sevgilisiyle tribünden maçı takip etti.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk ederken, Mauro Icardi de yeni sevgilisiyle maça geldi. Wanda Nara'dan ayrılan Mauro Icardi, derbiyi sevgilisi China Suarez ile birlikte tribünden izledi.
Uzun süredir sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak olan Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi de RAMS Park'ta maçı izledi. Sahaya inerek taraftarı selamlayan Icardi, sarı kırmızılı tribünlere üçlü çektirdi.