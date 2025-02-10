Icardi'den Fenerbahçe'ye dejavu göndermesi! Cevap Acun Ilıcalı'dan geldi

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi Adana Demirspor'un, dün akşam oynanan maçta takımı karşısında sahadan çekilmesinin ardından sosyal medya hesabından Fenerbahçe'yi hedef alan bir paylaşımda bulundu.

SÜPER KUPA FİNALİ'NE GÖNDERME

Icardi, paylaşımında Fenerbahçe'nin hakem kararlarını protesto etmek amacıyla sezon başında Galatasaray ile oynadıkları Süper Kupa finalinden çekilmesine gönderme yaptı. Fenerbahçe'nin genç oyuncularla çıktığı maçtan çekilmesi sonrası Galatasaray'ın sosyal medyadan paylaştığı "Icardi'nin golünün Fenerbahçe sahadan çekildi" şeklindeki notu alıntılayarak altına "Dejavu" ifadesini iliştirdi.

"GALATASARAY'A ÇAĞRIDA BULUNUYORUM"

Bu paylaşıma Galatasaraylı taraftarlardan destek Fenerbahçelilerden ise tepki yağarken, Icardi'ye yanıt Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'dan geldi.

Ilıcalı, Beyaz TV'ye yaptığı açıklamalarda Icardi'nin daha önce yaptığı benzer paylaşımları da hatırlatan Acun Ilıcalı, "Mauro Icardi'nin başkanımız ve teknik direktörümüzle ilgili paylaşımlarını ayıplıyorum ve kınıyorum. Galatasaray Kulübü'ne çağrıda bulunuyorum. Futbolcu başkanla muhatap olmaz, paylaşım yapmaz. Bunu kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

"KENDİ FUTBOLCULARIMIZA DUR DİYEMİYORUZ"

Galatasaray'dan Icardi'ye uyarı beklediklerini ifade eden Ilıcalı, "Bizim futbolcularımız bunu yapmaz. Türk kültüründe bu yoktur, çirkin şeylerdir. Galatasaray'dan uyarı beklerdik ama gelmedi. Biz de kendi futbolcumuza 'Dur, yapma' diyemiyoruz" şeklinde konuştu.