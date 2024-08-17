Icardi'nin golü VAR'a takıldı, Fırat Aydınus pozisyonu yorumladı

17 Ağustos 2024 02:17 - Güncelleme : 17 Ağustos 2024 02:26

Trendyol Süper Lig'in 2. hafta maçında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 yenen Galatasaray'ın iptal edilen golüne Fırat Aydınus'tan yorum geldi.

Maçın 76. dakikasında Icardi’nin ağları havalandırmasıyla gol sevinci yaşayan sarı kırmızılılara VAR geçit vermedi. Torreira’nın poziyon öncesinde Aleksic’e faul yaptığı tespit edilmesinin üzerine gol sayılmadı.

ESKİ HAKEM AYDINUS'TAN YORUM

Eski Türk uluslararası futbol hakemi ve yorumcusu Fırat Aydınus, Icardi'nin iptal edilen pozisyonu hakkında konuştu.

Aydınus'un açıklamaları şu şekilde:

“Bir futbolcu, bir futbolcunun tam topla oynamasını engelleyecek şekilde ayağına koyarsa o futbolcu da gelip ona vurursa faulü o araya ayağını koyan oyuncu yapar. Burada Torreira, topla oynama niyeti ve isteğinde. Bu mücadelede ayağını uzatıyor, topa vuruyor. Herkesin yüzde 100 faul diyebileceği bir pozisyon mu VAR bunu çağırıyor? VAR hakemi Volkan Bayarslan, senin gibi profesyonel futbol oynamış bir hakem bu pozisyonda çağırır mı? Bence pozisyon devam ve gol. Kesin olan bir şey var; VAR buna çağıramaz."