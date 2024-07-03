İDA Espor takımı gözünü büyük finale dikti! Şampiyonluk yolunda son viraj

03 Temmuz 2024 17:15 - Güncelleme : 03 Temmuz 2024 17:19

İhlas Holding bünyesinde çok kısa bir süre önce hayata geçirilen Espor takımı "İDA Espor" yine çok kısa bir sürede yakaladığı olumlu hava ve ivme ile Türkiye liderliğine koşuyor.

Kapılarını tgrthaber.com'a açan İDA Espor, PUBG Mobile Yıldızlar Ligi'nde şampiyonluğa doğru emin adımlarla yürümeye devam ederken oyuncuları bu yolda yaşadıklarını anlattı.

Takımın kaptanı Kadir Öçmaz, "Bizim zoru başardığımızı düşünüyorum. Biz ligin ilk haftasında hafta sonuna kalamadık fakat ikinci hafta hafta sonuna kalıp, 96 puan ile finale kaldık." ifadelerine yer verdi.

İDA Espor oyuncusu Akın Taşar, "Büyük konuşmak gibi olmasın ama hedefimiz şampiyonluk, şampiyon olamazsak bile en azından ilk 3'e girebiliriz. Avrupa şampiyonluğu içinde yine hedefimizden şaşmayacağımızı düşünüyorum."

SONUCA BAKILMIYOR, DURUM MASAYA YATIRILIYOR

Mücadele sonunda mağlubiyet veya galibiyete bakılmaksızın İDA Espor çalışmayı bir an olsun bırakmıyor. Takımın toplantı odasına giren TGRT Haber ekibi oynanan maçın ardından sonuca bakılmaksızın durum değerlendirmesi ve oynanan oyunla ilgili kritiği masaya yatırıyor. Oynanan maçın en ince ayrıntısına kadar haritası çıkartılıyor, koç, kaptan ve takımın diğer oyuncuları detaylı bir analiz yapıyor.

İDA Espor oyuncusu Serhan Akarsu, "Kolay bir maçımız olmadı. Her maçın bir zorluğu vardı. Çok güzel ilerliyoruz. İnşallah şampiyon olacağız olamazsak bile en azından ilk 3'e gireceğiz. Kendimize çok güveniyoruz."

Maçların nasıl geçtiği ve en zorlanılan maçın hangisi olduğu sorularına İDA Espor'un bir diğer oyuncusu Deniz Gürbüz ise, "Tüm maçlar zordu. Kolay diyebileceğimiz maçlar yok. Türkiye'deki takımlar gerçekten güçlü takımlar." ifadeleriyle cevap verdi.

İDA Espor takımının koçu Mohammed Bayram, takım içindeki havayı şöyle ifade etti:

"Sabahlara kadar burada çalışıyoruz. Şu anda finale hazırlanıyoruz. Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar final maçları var. Elimizden geleni yapacağız."

"BİRÇOK ELEŞTİRİ ALDIK"

Son olarak İhlas Holding Dijital Varlıklar Genel Müdürü Volkan Ormanlı, takımın kurulmaya karar verildiği günden günümüze kadar yaşanan süreci kısaca şöyle anlattı:

"Biz takımı kurduğumuz zaman bize şunu söylediler; 'bu kadar kısa zamanda takım kurulur mu? Başarılı olamazsınız' gibi birçok eleştiri de aldık ama şu an geldiğimiz noktada takımımız sayesinde finallerdeyiz. İnşallah bu finallerle birlikte ilk ikiye girebiliriz ki arkasından Avrupa Şampiyonası bizi beklesin."