İDA Esports ilk şampiyonluğunu kazandı: Hedef Avrupa Şampiyonluğu

İstanbul
BtcTurk GameFest PUBG MOBILE Turnuvası Ana Etkinlik Turnuvası’nda IDA Esports açık ara farkla şampiyon oldu. Takımın gözü şimdiden daha büyük bir hedefe çevrildi. IDA Esports’un yeni hedefi Avrupa Şampiyonluğunu kazanmak…
İhlas Holding bünyesindeki İhlas Dijital Varlıkları çatısı altında faaliyet gösteren İDA Esports PUBG Mobile takımı, BtcTurk GameFest PUBG MOBILE Turnuvası Ana Etkinliği'nde büyük bir başarıya imza atarak şampiyon oldu.
Takım, turnuvadaki en yakın rakibine tam 23 puan fark atarak dominasyonunu gözler önüne serdi. IDA Esports PUBG Mobile takımı, BtcTurk GameFest etkinlik turnuvasında en yakın rakibine fark atan IDA Esports’un şimdiki hedefi Avrupa Şampiyonluğunu kazanmak.