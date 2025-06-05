İDA Esports ilk şampiyonluğunu kazandı: Hedef Avrupa Şampiyonluğu

BtcTurk GameFest PUBG MOBILE Turnuvası Ana Etkinlik Turnuvası’nda IDA Esports açık ara farkla şampiyon oldu. Takımın gözü şimdiden daha büyük bir hedefe çevrildi. IDA Esports’un yeni hedefi Avrupa Şampiyonluğunu kazanmak…