Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
32°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Suat Vilgen

İhlas Holding'in 'espor' gururu! IDA Esports Dünya Kupası finallerine kaldı

İhlas Holding'in espor takımı IDA Esports, büyük bir başarıya daha imza atarak Suudi Arabistan'da düzenlenecek PUBG MOBILE Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı. İstanbul'da gerçekleştirilen PUBG MOBILE Super League Avrupa Finali'nde başarılı bir mücadele sergileyen İDA Esports, turnuvayı üçüncü sırada bitirerek Riyad biletini kaptı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İhlas Holding'in 'espor' gururu! IDA Esports Dünya Kupası finallerine kaldı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
07.07.2025
saat ikonu 12:08
|
GÜNCELLEME:
07.07.2025
saat ikonu 12:08

Espor dünyasının kalbi hafta sonu İstanbul’da attı. Megakent, dünya çapında milyonlarca izleyiciyi ekran başına kilitleyen dev bir organizasyona ev sahipliği yaptı. Mobil oyun dünyasının en çok oynanan oyunlarından biri olan PUBG MOBILE’ın en prestijli turnuvalarından PUBG MOBILE Super League, 4-6 Temmuz tarihleri arasında ilk kez ’de düzenlendi. Online elemelerin ardından başlayan ve üç gün devam eden Büyük Final heyecanı, pazar akşamı oynanan karşılaşmalarla sona erdi. Avrupa ve Orta Doğu’nun en iyi 16 takımı, 200 bin dolarlık ödül havuzu ve PUBG MOBILE World Cup bileti için kıyasıya mücadele etti.

İhlas Holding'in 'espor' gururu! IDA Esports Dünya Kupası finallerine kaldı

IDA SPORT'TAN BÜYÜK BAŞARI

Türkiye’yi bu önemli turnuvada temsil eden takımlar arasında İhlas Holding bünyesinde kurulan IDA Esports da yer aldı. Lig aşamasını üst sıralarda bitiren IDA Esports, final aşamasında da başarılı bir performans sergiledi. Turnuvayı 3. sırada tamamlayan IDA Esports, Suudi Arabistan'ın başkenti 'da düzenlenecek PUBG MOBILE Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan 4 takımdan biri oldu. Sporcularımız 25 Temmuz'da Riyad'da dünya şampiyonluğu için mücadele edecek.

İhlas Holding'in 'espor' gururu! IDA Esports Dünya Kupası finallerine kaldı

"TÜRKİYE ARTIK İZLEYİCİ DEĞİL, BU KÜLTÜR MİMARI"

Tencent Türkiye Ülke Müdürü Can Gürsu, etkinliğin Türkiye açısından taşıdığı vizyona dikkat çekti. Türkiye artık bu kültürün bir izleyicisi değil, mimarlarından biri olduğunu belirten Gürsu, "İstanbul’un bu finalde ev sahibi olması, yalnızca bugünün değil, esporun geleceğinin inşa edildiği bir adım. Burada gençler sadece oyun oynamıyor; takım ruhu, stratejik düşünme ve dijital yaratıcılıkla donanıyor. Türkiye’nin genç kuşağı bu alanın dünya standartlarında ne kadar yetkin olduğunu bir kez daha kanıtlıyor" ifadelerini kullandı.

PUBG MOBILE SUPER LEAGUE NEDİR?

PUBG MOBILE Super League, dünya genelinde yüz milyonlarca oyuncusu olan dev bir oyun ekosisteminin profesyonel lig formatı. Bu sistemin Avrupa ayağına ise ilk kez Türkiye ev sahipliği yaptı. İstanbul’daki bu final, hem organizasyon başarısı hem de seyirci ilgisiyle espor tarihine geçen anlarasahneoldu.

ETİKETLER
#türkiye
#riyad
#pubg mobile
#pubg mobile
#İda Esports
#Esports
#Esports
#Pubg Mobile Super League
#Ida Esports
#Esports Türkiye
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.