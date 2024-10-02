İlkay Gündoğan attı Manchester City rahat kazandı
Editör: Şule Altınel / Kaynak: TGRT Haber
02 Ekim 2024 05:03 - Güncelleme : 02 Ekim 2024 05:06
UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci hafta maçında Slovan Bratislava'ya konuk olan İngiliz devi Manchester City, rakibini 4-0 mağlup etti. City'nin gollerini İlkay, Foden, Haaland ve McAtee kaydetti.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta mücadelesi başladı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun ikinci haftasında 9 maç yapıldı. Slovan Bratislava ile karşı karşıya gelen Manchester City'de açılışı İlkay Gündoğan yaptı. Karşılaşmanın 8. dakikasında kaydettiği golle milli yıldız perdeyi açtı.
15'de Phil Foden, 58'de Erling Haaland ve 74'te James McAtee golleri skoru tayin etti.
Rakibini 4-0 mağlup eden Manchester City puanını 4'e yükseltirken, Slovan Bratislava yine puan alamadı.
Kaynak: TGRT Haber