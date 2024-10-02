İlkay Gündoğan attı Manchester City rahat kazandı

Editör: Şule Altınel / Kaynak: TGRT Haber

02 Ekim 2024 05:03 - Güncelleme : 02 Ekim 2024 05:06

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci hafta maçında Slovan Bratislava'ya konuk olan İngiliz devi Manchester City, rakibini 4-0 mağlup etti. City'nin gollerini İlkay, Foden, Haaland ve McAtee kaydetti.