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İlkay Gündoğan attı Manchester City rahat kazandı

Editör: Şule Altınel / Kaynak: TGRT Haber
02 Ekim 2024 05:03 - Güncelleme : 02 Ekim 2024 05:06
İlkay Gündoğan attı Manchester City rahat kazandı

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci hafta maçında Slovan Bratislava'ya konuk olan İngiliz devi Manchester City, rakibini 4-0 mağlup etti. City'nin gollerini İlkay, Foden, Haaland ve McAtee kaydetti.

UEFA Şampiyonlar Ligi​'nde ikinci hafta mücadelesi başladı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun ikinci haftasında 9 maç yapıldı. Slovan Bratislava ile karşı karşıya gelen Manchester City​'de açılışı İlkay Gündoğan​ yaptı. Karşılaşmanın 8. dakikasında kaydettiği golle milli yıldız perdeyi açtı.

15'de Phil Foden, 58'de Erling Haaland​ ve 74'te James McAtee golleri skoru tayin etti.

İlkay Gündoğan attı Manchester City rahat kazandı - 1. Resim

Rakibini 4-0 mağlup eden Manchester City puanını 4'e yükseltirken, Slovan Bratislava yine puan alamadı.

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Kaynak: TGRT Haber
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