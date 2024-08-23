İlkay Gündoğan Barcelona'ya veda etti, Manchester City'den paylaşım geldi

23 Ağustos 2024 13:13 - Güncelleme : 23 Ağustos 2024 13:15

Barcelona’nın yıldız ismi İlkay Gündoğan, sürpriz bir şekilde takımdan ayrılma kararı aldı. İlkay Gündoğan, Barcelona'ya veda ettiğini açıkladı.

MANCHESTER CİTY'E GERİ DÖNDÜ

İspanyol basınından AS'da yer alan habere göre, Alman orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan, bir yıl aradan sonra Manchester City'ye geri dönmeye karar verdi. Pep Guardiola ile yaptığı görüşmenin ardından eski kulübüne dönme kararı alan Gündoğan, Manchester City ile yeniden anlaştı.

Gündoğan'ın yıllık brüt ücreti 20 milyon euro civarındaydı… Barcelona'nın ekonomik sebeplerle oyuncuya çıkış yolu göstermesi üzerine, Gündoğan da kolaylık sağlama kararı aldı.

SÜPER LİG'DE İSMİ ANILIYORDU

Yıldız oyuncunun Galatasaray ve Fenerbahçe ile ismi anılıyordu.