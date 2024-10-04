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Immobile, Beşiktaş'la Avrupa kupalarında bir ilki yaşadı!

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
04 Ekim 2024 01:32 - Güncelleme : 04 Ekim 2024 01:45
Immobile, Beşiktaş&#039;la Avrupa kupalarında bir ilki yaşadı!

Beşiktaş’ın İtalyan golcüsü Ciro Immobile, Eintracht Frankfurt karşısında penaltı vuruşundan yararlanamadı. Immobile, kariyerinde Avrupa kupalarında ilk kez penaltı kaçırdı.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi ikinci haftasında sahasında Eintracht Frankfurt 3-1 mağlup oldu. Siyah-beyazlılarda golcü oyuncu Immobile, mücadelenin 27. dakikasında bir penaltı atışından yararlanamadı. 

Kaua Santos’un kurtardığı penaltı sonrası 34 yaşındaki futbolcu da bir ilki yaşamış oldu. Immobile, kariyerinde Avrupa kupalarında ilk kez Eintracht Frankfurt karşısında penaltı kaçırdı.

Immobile, Beşiktaş'la Avrupa kupalarında bir ilki yaşadı! - 1. Resim

8 KEZ FİLELERİ HAVALANDIRMIŞTI

Ciro Immobile, Lazio forması giydiği dönemde Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi’nde toplam 8 kez beyaz noktaya gitmiş ve bunların hepsini gole çevirmişti.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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