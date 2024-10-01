Immobile Beşiktaş'ta şov yapıyor: 10 maçta 10 gol

01 Ekim 2024 04:41 - Güncelleme : 01 Ekim 2024 04:48

Süper Lig'in 7. haftasında Kayserispor'u deplasmanda 3-0 mağlup eden Beşiktaş'ın 2 golünü Ciro Immobile kaydetti. İtalyan santrafor siyah-beyaz formasıylabu sezon 10 maçta 10 gole ulaştı. Başarılı futbolcu bu performansıyla taraftarın da gönlünü fethetti.

Süper Lig​'in yeni sezonunda Beşiktaş​'ta forma giyen İtalyan forvet Ciro Immobile​, ligdeki performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi sürdürüyor. Kayserispor​ deplasmanında takımı adına iki kez fileleri havalandıran Immobile, bu sezonki etkili oyununu bir kez daha kanıtladı. İtalyan golcü​, bu maçta attığı gollerle hem takımına galibiyet getirdi hem de bireysel performansını sürdürdü.

10 MAÇTA 10 GOL

Bu sezon 10. resmi maçına çıkan yıldız oyuncu, siyah beyazlı formayla gol sayısını 10'a çıkardı. Trendyol Süper Lig'de 6. golünü atan Ciro Immobile, Süper Kupa ve UEFA Avrupa Ligi'nde de 2'şer gol kaydetmişti.

10 maçta tam 10 gol kaydeden yıldız oyuncu, golcülük yeteneğini ve takımına katkısını ortaya koydu. Bu başarıyla, Immobile sadece Beşiktaş taraftarlarının değil, tüm futbolseverlerin takdirini kazandı.