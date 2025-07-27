İngiltere Avrupa şampiyonu oldu: Euro 2025'te kupa penaltılarla geldi!

İngiltere ve İspanya, Euro 2025 finalinde karşılaştı. Normal süresi beraberlikle biten dev maçta, penaltı atışları sonucunda 3-1 İngiltere kazandı.

İNGİLTERE AVRUPA ŞAMPİYONU OLDU

İsviçre'nin Basel kentindeki St. Jakob-Park'ta oynanan maçın ilk yarısını İspanya, 25. dakikada Mariona Caldentey'in golüyle 1-0 önde kapattı. Ardından ikinci yarıya yüksek baskıyla başlayan İngiltere, 57. dakikada Alessia Russo ile skora denge getirdi. Karşılaşmanın 90 dakikalık bölümü 1-1'lik beraberlikle sona ererken, uzatmalarda da gol sesi çıkmadı ve penaltı atışlarıyla kazanan İngiltere oldu.

İNGİLTERE ÜST ÜSTE KAZANDI

İngiltere, bu zaferle birlikte üst üste iki kez Avrupa şampiyonluğu yaşamış oldu.