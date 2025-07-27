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 | Burak Ayaydın

İngiltere Avrupa şampiyonu oldu: Euro 2025'te kupa penaltılarla geldi!

Kadınlar Euro 2025'te şampiyon belli oldu. İngiltere, İspanya karşısında penaltılarda kazandı ve Avrupa'nın zirvesine yükseldi.

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İngiltere Avrupa şampiyonu oldu: Euro 2025'te kupa penaltılarla geldi!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
27.07.2025
saat ikonu 23:55
|
GÜNCELLEME:
28.07.2025
saat ikonu 00:01

ve İspanya, Euro 2025 finalinde karşılaştı. Normal süresi beraberlikle biten dev maçta, penaltı atışları sonucunda 3-1 İngiltere kazandı.

İNGİLTERE AVRUPA ŞAMPİYONU OLDU

İsviçre'nin Basel kentindeki St. Jakob-Park'ta oynanan maçın ilk yarısını İspanya, 25. dakikada Mariona Caldentey'in golüyle 1-0 önde kapattı. Ardından ikinci yarıya yüksek baskıyla başlayan İngiltere, 57. dakikada Alessia Russo ile skora denge getirdi. Karşılaşmanın 90 dakikalık bölümü 1-1'lik beraberlikle sona ererken, uzatmalarda da gol sesi çıkmadı ve penaltı atışlarıyla kazanan İngiltere oldu.

İngiltere Avrupa şampiyonu oldu: Euro 2025'te kupa penaltılarla geldi!

İNGİLTERE ÜST ÜSTE KAZANDI

İngiltere, bu zaferle birlikte üst üste iki kez Avrupa şampiyonluğu yaşamış oldu.

İngiltere Avrupa şampiyonu oldu: Euro 2025'te kupa penaltılarla geldi!

Sıkça Sorulan Sorular

ULUSLAR LİGİ'NDE KİM ŞAMPİYON OLMUŞTU?
Portekiz, İspanya karşısında penaltılarda galip gelmiş ve kupayı müzesine götürmüştü.
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ETİKETLER
#İngiltere
#İngiltere
#Euro 2025
#Avrupa şampiyonu
#Spor
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