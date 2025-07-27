İngiltere Avrupa şampiyonu oldu: Euro 2025'te kupa penaltılarla geldi!

İstanbul
İngiltere ve İspanya, Euro 2025 finalinde karşılaştı. Normal süresi beraberlikle biten dev maçta, penaltı atışları sonucunda 3-1 İngiltere kazandı.
İsviçre'nin Basel kentindeki St. Jakob-Park'ta oynanan maçın ilk yarısını İspanya, 25. dakikada Mariona Caldentey'in golüyle 1-0 önde kapattı. Ardından ikinci yarıya yüksek baskıyla başlayan İngiltere, 57. dakikada Alessia Russo ile skora denge getirdi. Karşılaşmanın 90 dakikalık bölümü 1-1'lik beraberlikle sona ererken, uzatmalarda da gol sesi çıkmadı ve penaltı atışlarıyla kazanan İngiltere oldu.
İngiltere, bu zaferle birlikte üst üste iki kez Avrupa şampiyonluğu yaşamış oldu.