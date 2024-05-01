İngiltere'den Semih Kılıçsoy için şaşırtan teklif! Beşiktaş hemen cevap verdi

01 May 2024 14:29 - Güncelleme : 01 May 2024 14:30

Trendyol Süper Lig'de bu sezon Galatasaray ve Fenerbahçe'nin oldukça gerisinde kalan Beşiktaş’ta sezonun en dikkat çeken ismi genç yıldız Semih Kılıçsoy oldu. Semih Kılıçsoy, 11 gol atıp 2 asist yaparak şu ana kadar 13 gole direk katkı yaptı.

Siyah-beyazlı taraftarların gönlünü fetheden genç yıldız Avrupa kulüplerinin radarında. 18 yaşındaki Semih Kılıçsoy’a Manchester City, Borussia Dortmund ve Frankfurt'un ilgisi bulunuyor.

50 MİLYON EURO

PSG patronu Al-Khelaifi'nin ise Semih Kılıçsoy için 50 milyon euro ödemeye hazır olduğu iddia edilmişti.

ŞAŞIRTAN RAKAM

Genç golcü için bu kez de İngiltere Premier Lig kulübü Fulham, Kara Kartal'ın kapısını çaldı. İngiliz ekibinin scout şefi Brian Talbot, yüksek rakamlara konuşulan Semih için Beşiktaş'a ulaştı ve başarılı oyuncuyu istediklerini belirtti. Sabah'ta yer alan detaya göre Talbot'un, Semih için 15 milyon Euro şaşırtıcı bonservis bedeli önerisinde bulunduğu kaydedildi.

GERİ ÇEVRİLDİ

Beşiktaş yönetimi, Semih Kılıçsoy'u 15 milyon euro'ya asla bırakmayacağını İngiltere Premier Lig kulübü Fulham'a bildirdi. Siyah-beyazlılar, bu rakamın çok üzerinde bir teklif gelmesi halinde yeniden bir değerlendirmede bulunabileceklerini aktardı.